Europese autoverkoop enorm in de lift

Geheel tegen de trend in.

De autoverkoop in West-Europa is explosief gestegen. In de achtste maand van dit jaar stegen de verkopen namelijk met 27% ten opzichte van de zelfde maand van het jaar 2017. Normaliter is augustus een vrij rustige maand qua verkopen. Meestal liggen de fabrieken ook even stil, al dan niet om de productielijnen aan te passen voor nieuwe of vernieuwde modellen. Maar in 2018 zien we een compleet ander beeld, want in veel Europese landen zijn de verkopen enorm toegenomen. Om verwarring te voorkomen, het gaat om het aantal nieuwe registraties, niet aantal geproduceerde auto’s.

Zo zijn er in Italië 10% méér auto’s verkocht, in het Verenigd Koninkrijk is dat zelfs 23%. Onze Oosterburen doen het nog een stukje beter met 25% meer verkopen dan dezelfde maand een jaar eerder. Grote stijgingen vonden plaats in Frankrijk (40%) en Spanje (49%). In totaal werden er in West-Europa in augustus 1.002.000 auto’s verkocht, tegen 802.000 auto’s in augustus in 2017. En in Nederland? 42% meer auto’s dan dezelfde maand een jaar eerder. De grootste stijging was in Roemenië, daar zijn de verkopen met 113% gestegen! Elk land kon een plus noteren, op Zweden na. Daar zakten de verkopen in met 17,5%. Gemiddeld werden er in de Europese Unie in augustus 2018 31,2% meer auto’s verkocht. Rekenen we de Europese landen Zwitserland (-7,2%), Noorwegen (+8,3%) en IJsland (-3,7%) mee komen we uit op een stijging van 27%.

De reden hiervoor is simpel: WLTP. De ‘Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure’ is vanaf 1 september de nieuwe norm om uitstoot mee te communiceren. Dit was voorheen de NEDC. Sinds 1 september 2017 moesten alle nieuwe geïntroduceerde auto’s al WLTP-cijfers communiceren, bestaande modellen mochten een jaar lang nog NEDC-cijfers hanteren. Nu is het allemaal WLTP. Omdat deze meting veel realistischer is, is het opgegeven verbruik in veel gevallen een stuk hoger. In veel landen is de belasting gerelateerd aan uitstoot. Ook is uitstoot leidend voor grote bedrijven, die willen de uitstoot van hun (lease-)vloot zo laag mogelijk houden.

Is het dan allemaal hosanna? Waarschijnlijk niet. Er is nu enorm ingekocht en er zijn voldoende autobedrijven die geregistreerde auto’s later gaan verkopen. Aangezien auto’s in veel landen duurder gaan worden of dankzij hun hogere uitstoot minder interessant, zullen de verkopen hoogstwaarschijnlijk in gaan zakken.