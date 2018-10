Hennessey’s nieuwste speeltje heeft meer PK dan Ford GT

De Amerikanen weten de paarden uit ieder hoekje van de gigantische V8 te peuteren.

Hennessey heeft recentelijk een nostalgische noot geraakt. De Amerikanen hebben deze week een viertal auto’s van Ford gehuld in de kleuren van een iconische Ford GT uit ’67. Zoals het Hennessey betaamt zijn het niet de minste bolides. Naast de Ford Mustang GT en de oude (special) Ć©n de nieuwe Ford GT komt nu ook de F-150 er als Heritage Edition.

Hennessey trekt de aanpassingen verder dan alleen een nieuwe livery. Afgezien van de toch vrij goed passende kleurencombinatie, krijgt de krachtige pick-up eveneens een tal van emblemen en logo’s om te bevestigen dat het hier inderdaad gaat om een knipoog naar het verleden. Hetzelfde geldt voor het interieur.

Wanneer we kijken naar daadwerkelijke technische aanpassingen, dan vinden we deze net zo goed in overvloed. Hennessey heeft de F-150 aanzienlijk verlaagd, een remsysteem van Brembo aangebracht en nieuwe 20″ velgen gehuld in 35″ rubber van Toyo. De krachtbron van de F-150, een luidruchtige 5-liter V8, is bij de kladden gegrepen en produceert voortaan bijna 770 pk. Daarmee heeft de pick-up zijn Le Mans-winnende familielid met ongeveer 115 pk tuk! Hennessey heeft dit alles weten te realiseren door een 2,9-liter supercharger toe te voegen, de boost op te pompen en het brandstofsysteem grondig aan te pakken.