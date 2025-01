Sony verkoopt zijn eerste elektrische auto: dit is de prijs

Sony en Honda verkopen deze week de eerste Afeela 1.

De techbeurs CES in Las Vegas is voor Sony en Honda een jaarlijks moment om een nieuwe stap in hun autosamenwerking aan te kondigen. Op de beurs van 2023 werd het autoproject gelanceerd met een eerste conceptauto. Een jaar later werd een tweede conceptauto getoond met de naam Afeela. Deze week vindt een nieuwe CES-beurs plaats en jawel, weer komt Sony Honda Mobility (SHM) met een primeur: de Afeela 1 gaat in productie!

Of tenminste, het eerste model wordt verkocht. Wie de gelukkige koper is, weten we niet, maar we weten wel wat hij/zij/hun moet overmaken. En die prijs van de eerste elektrische auto van Sony is niet mals. Sony en Honda positioneert de Afeela 1 hoog in de markt, maar dat heeft zo zijn redenen.

Zoals vlak boven de voorruit goed te zien is, zitten er verschillende sensoren op de Afeela 1. In totaal zijn het er 40 bestaande uit camera’s, LiDAR-sensoren, radars en ultrasonische sensoren. Tijdens het rijden houden zij de omgeving in de gaten en kunnen die weergeven op het scherm.

Daarnaast moet het in de auto een feestje zijn aan entertainment. Denk aan een geweldig geluidssysteem en schermen voor elke inzittende. Het grootste scherm zit voorin en loopt zo’n beetje over de hele breedte van het interieur. Je kunt dit scherm helemaal zien doordat de bovenkant van het stuur is weggelaten. Aan beide uiteindes is een ruimte overgelaten om beelden achter de auto te vertonen. En dat terwijl er wel gewoon fysieke spiegels op de auto zitten.

Ook lollig: een schermpje op de neus kan wat voorgeprogrammeerde boodschappen tonen. Denk aan mensen buiten de auto een fijne dag wensen, maar je kunt ze ook fijne feestdagen wensen, laten weten dat er gevaar is of dat er een baby in de auto zit.

Specificaties van de Afeela 1

Naast al die techniek zijn er ook nog twee elektromotoren (eentje per as). Iedere e-motor is 245 pk sterk en stuurt zijn vermogen naar de eigen as. Dankzij een 91-kWh batterij moet je zo’n 480 kilometer kunnen rijden. Opladen kan – onder andere bij Tesla Superchargers – met maximaal 150 kW. Niet per se denderde cijfers voor een toekomstige auto. Zeker niet als je de prijs van de elektrische auto van Sony hoort.

De officiële verkoop begint ergens dit jaar, maar speciaal voor de CES wordt er dus al eentje verkocht. De levering hiervan is afhankelijk van welke uitvoering de koper kiest. De Afeela 1 komt in eerste instantie in twee uitvoeringen: de Origin en Signature-versie. De Signature is de goedkoopste.

De elektrische auto van Sony en Honda kost omgerekend ongeveer € 86.000. Dan moet je wel wachten tot 2027 voor de levering. De Origin moet een half jaar eerder komen. Deze heeft 21-inch wielen (in plaats van 19-inch), keuze uit drie kleurtjes (in plaats van één) en twee schermpjes voor de digitale spiegels (in de Signature moet je het doen met alleen de ouderwetse spiegels). De Origin gaat voor omgerekend ongeveer € 99.000.

Denk even terug aan de specificaties: 480 kilometer actieradius en zo’n 480 pk zijn geen geweldige cijfers voor een auto van een ton. Het nieuwe Stellantis-spul komt bijvoorbeeld al een stuk verder voor bijna de helft van het geld. Zoals in de meeste elektrische gevallen is de Tesla Model 3 ook een zeer sterke concurrent: meer vermogen, meer rijbereik en een zachter prijsje. Wie toch in een Sony wil rijden, kan een Afeela 1 reserveren door 200 dollar over te maken naar SHM.