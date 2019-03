Nieuwe B7 is minder mooi dan Alpina beursbabes

Nu is dat ook een eenvoudige opgave.

Alpina bouwt al sinds jaar en dag BMW’s die nét even anders zijn. Qua prestaties komen ze in de buurt van de M-producten van BMW, maar het karakter van een Alpina is minder ‘hitsig’ dan dat van een volwaardig M product. Dat Alpina ervoor kiest om enkel en alleen BMW’s onder handen te nemen levert een paar uitdagingen op. Waar Alpina vroeger gebruik maakten van mehr Hubraum en later superchargers, maken ze nu net als BMW en BMW Motorsport gebruik van turbo’s. Dan wordt het wat lastiger onderscheiden. Nog een nadeel is dat je vastzit aan de spastische strapatsen van Van Hooydonk.

De befaamde BMW-designer is een ster in het bedenken van BMW ontwerpen die bij de liefhebbers heel erg gevoelig liggen. Dat is de reden waarom al die liefhebbers pertinent een 15 jaar oude 3 Serie blijven rijden. Dat waren nog échte BMW’s. Enfin, het design dus. Dat moet Alpina immers overnemen. Want er is nog al een olifant in de kamer en daarmee bedoelen we niet mijn zus of een van de ongetwijfeld krolse Alpina-beursbabes (zie foto’s). Nee, de grille van de Alpina B7 is zo subtiel als een baksteen. Zelfde vormgeving ook.

Dat gezegd hebbende, de rest is wel om van te smullen. De V8 meet 4.4 liter en levert dankzij twee turbo’s maar liefst 608 pk en 800 Nm. Gelukkig heeft de auto AllRad (gewoon xDrive, maar dan van Alpina) waardoor je in 3,6 seconden de 100 km/u aantikt. De 200 km/u is bereikt in 11,9 seconden. Omdat BMW niet aan begrenzers doet, haalt de B7 330 km/u.