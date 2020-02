Porsche Macan GTS rijtest

De GTS is de Macan met een flashy trainingspak. We maakten een rijtest van de krachtige Porsche Macan GTS. Past het trainingspak bij de prestaties? Of is deze badge een kwestie van uiterlijk vertoon?

De Porsche Macan kwam een paar jaar terug op de markt. Dat gebeurde vrij voorzichtig. We zaten midden in de strijd over uitstoot en CO2. De Porsche Macan S die we reden in de rijtest liet zelfs even op zich wachten. Dat had vooral met typegoedkeuring te maken. Maar we zijn een paar jaar verder. We kunnen weer een beetje gek doen. En dus nu de badge die altijd gewild is: hier is de Porsche Macan GTS.

De looks van de Porsche Macan GTS

Porsche Macan GTS met RS Spyder design velgen

Dikbips

Uitlaat van de Porsche Macan GTS





Exterieur van de Porsche Macan GTS: sportieve, zwarte details.

Hij ziet er dik uit hè? Satin Black 20 inch wielen RS Spyder design, 21 inch Sport Classic is een optie. Dat de koets lager ligt helpt ook. Standaard is de Porsche Macan GTS 15 mm lager. Dit is te danken aan het PASM (Porsche Active Suspension Management). De remklauwen zijn ook rood geverfd.

Ook in de voor- en achterbumper zijn details in mat zwart te vinden. De side blades zijn ook zwart, met de letters GTS erop. Onder de achterbumper vinden we vier zwarte uitlaatsierstukken. Die zijn op een sportuitlaat geschroefd trouwens. Voor meer herrie, maar dat testen we zo. Ook de diffuser is zwart afgewerkt. De achterlichten hebben ook een nieuw design. Ze zijn donker getint, met vierpunts remlichten. Ook zijn de Porsche-letters zwart gemaakt. Tot slot is ook de spoiler zwart.

Ook het interieur is lekker

In het interieur zijn er zwarte aluminium details te vinden. Ook is er rijk gestrooid met GTS badges. De Porsche Macan GTS sportstoelen zijn achtvoudig verstelbaar. De GTS badge is bovendien op de hoofdsteun terug te vinden. Als optie kun je een pakket kiezen, met details in rood of krijt. De toerenteller is ook rood of krijt. Ook deze heeft een GTS logo. Ook zijn de gordels en stiksels in rood of krijt te krijgen.

Interieur overview Porsche Macan GTS

PDK standaard in Macan GTS

Driespaaks multifuntcioneel sportwiel standaard op Macan GTS

Wijzerplaat van de toerenteller kan optioneel in krijt of karmijnrood worden besteld

Zwart aluminium sierlijsten zijn standaard

GTS logo’s in onder andere de hoofdsteunen zijn ook standaard. Interieurdetails van de Porsche Macan GTS

Motorisch minder grote verschillen

Onder de motorkap is het verschil kleiner. De Porsche Macan GTS heeft een 2.9 V6 motor. Niet dezelfde 3.0 als in de Macan S dus, maar het blok dat we kennen uit onder andere de Audi RS4 en de Porsche Macan Turbo. De GTS heeft 20 pk extra power ten opzichte van de vorige Porsche Macan GTS. De Macan S heeft 354 pk, 36 pk minder. Ook reageert het blok volgens Porsche sneller dan de vorige generatie. De turbo’s zijn tussen de cilinderbanken geplaatst. Daardoor kunnen de turbo’s sneller opspoelen, omdat het uitlaattraject tot de turbo’s korter is.

In totaal is er 380 pk beschikbaar. Ook het koppel is lekker. Er is 520 Nm uit het blok te sleuren. Op top haal je 261 kilometer per uur. De sprint naar honderd? Die is in 4,7 tellen te slechten met Sport Chrono.

Rijmodi

Sport Chrono klok op dashboard: optioneel!

Het Sport Chrono pakket heeft een aantal features. De rijmodi Normal, Sport en Sport Plus spreken voor zich. Ook is er de modus Individual, waarin je zelf kan kiezen hoe fel de Porsche Macan GTS reageert. Het PSM (Porsche Stability Management) heeft ook een Sport-modus. Als je deze kiest kun je iets meer glijden en gek doen. Wel blijft het systeem meekijken of het niet te gek wordt.

Draaiknop voor het kiezen van de diverse rijmodi.

Tot slot hebben we nog de Sport Response knop. Als je deze knop indrukt (hij zit op het stuur) staat de auto volledig op scherp. Als je nu op het gas gaat geeft de Porsche Macan GTS alles voor maximaal 20 seconden. Handig tijdens die inhaalactie op die ene bergweg. Of voor het snel invoegen op de snelweg.

Rijden met de Porsche Macan GTS

Porsche plaatst de Macan GTS tussen de Turbo en de Macan S. Op papier lijkt dit te kloppen. Qua uitrusting maar ook qua snelheid. Tijd om uit te vinden of het in de praktijk ook echt zo is. We zouden immers uitzoeken of dat trainingspak alleen uiterlijk vertoon was in deze Porsche Macan GTS rijtest.

De 2.9 liter V6 hangt fel aan het gas, zeker als we de auto in Sport+ zetten. De auto die wij testen heeft luchtvering. Geen overbodige luxe op de af en toe matige wegen in Zuid Portugal. De vering lijkt echter zelfs in Sport+ wat aan de zachte kant. Er is niet veel rol, maar wel veel beweging. Daardoor lijkt de koets continu wat in beweging te zijn. Dat is bij honderd procent vlammen soms wat hinderlijk, maar het mag de pret niet drukken.

Porsche Macan GTS. Circuit in de achtergrond was voor iets anders. Waarover binnenkort meer…

De GTS is heerlijk snel, maar houdt zich zeker ook bij het steviger bochtenwerk. Voor een cross-over of SUV is de besturing zeer scherp en direct. Helaas voor Porsche hebben ze ons eerder vandaag met een 718 GTS laten rijden. Nu mag ik over die auto nog niets vertellen door een embargo, maar het maakt wel iets duidelijk. Namelijk dat een cross-over zélfs als hij door Porsche gebouwd wordt, nooit écht sportief zal sturen. Remmen doet de Porsche heel prima met de optionele Porsche Surface Coated Brakes op onze testauto. Die kosten een slordige €3500. Voor een kleine €9000 heb je de carbon keramische PCCB remmen.

Conclusie

Dirty girl.

De Porsche Macan GTS is een fantastische machine. Natuurlijk valt er in detail wat te zeuren, maar binnen z’n klasse is dit een heel goede auto. De vraag is of dat uitmaakt, 98% van de klantenkring gaat deze auto immers nooit op 100% rijden op een bergweg of circuit. Rest me nog jullie de prijs van deze machine te geven. De Porsche Macan GTS is verkrijgbaar vanaf €120.400. Dat is exclusief Sport Chrono. Dat is ook exclusief de dikkere remmen. En exclusief een paar andere details. De Porsche Macan GTS zoals wij hem reden in deze rijtest, kost rondom de €145.000 in Nederland.

Niet nodig, wel leuk

Een flashy trainingspak op een Macan, rationeel gezien heb je dat niet nodig. Een Porsche Macan S is ook al verschrikkelijk snel. Is de Macan GTS veel sportiever dan de reguliere Macan? Dat valt wel mee. Ja, hij is zeker sneller, rijdt iets strakker. Dat bewijzen de cijfers en als je heel goed oplet kan je het zelfs voelen. Desondanks ben ik geneigd te zeggen dat je meer uitgeeft aan uiterlijk vertoon. Dat je euro’s voornamelijk aan looks besteed worden, naast iets betere prestaties.

Sportieve details, je hebt ze niet nodig maar het staat wel lekker.

Maar het oog wil ook wat! De Macan GTS is niet alleen een heerlijke, snelle, compacte SUV. Hij ziet er ook gewoon heel dik uit. En dat vinden mensen fijn, mensen willen dat kopen. En dus biedt Porsche het aan. Want weet je wat Porsche als geen ander kan? Mensen laten geloven dat ze iets moeten hebben. En de persoon die een GTS naast een normale Macan ziet staan, die wil nu waarschijnlijk de GTS. Die koopt graag de illusie van een sportwagen. Maar dan verpakt in zo’n lekker praktische, compacte SUV. Die mensen kunnen nu naar hun lokale Porsche Centrum om een order te plaatsen. En daar krijgen ze geen spijt van.