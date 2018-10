Nieuwe Bondgirl inspecteert Aston Martins

James is in geen velden of wegen te bekennen.

Over een paar jaar verschijnt er weer een nieuwe Bond-film, nu nog bekend onder projectnaam Bond 25. De nieuwe Aston Martin DBS Superleggera zou een zeer geschikte auto voor James kunnen zijn. Aston Martin geeft alvast een voorzetje in Parijs door een DBS met een stealth look neer te zetten.

We frissen het geheugen even voor je op. De DBS Superleggera heeft een geblazen V12 onder de kap, goed voor maar liefst 725 pk en 900 Nm koppel. De Brit sprint in 3,4 seconden naar de honderd en kent een topsnelheid van meer dan 300 km/u. Eind 2018 zullen de eerste klanten de sleutels in ontvangst mogen nemen.

Het exemplaar op de beurs is grijs van kleur in combinatie met zwarte velgen. Een tikkeltje saai is het wel, want zo vallen de mooie lijnen van de DBS Superleggera een stuk minder op. Rechts van de DBS staat overigens een zwarte DB11. Wat dat betreft zit de grafstemming er goed in bij Aston Martin.