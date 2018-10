V6 Coupé met Formule 1-technologie is brutaal

Met de grille van een bulldog.

Vol trots presenteert Infiniti in Parijs een studiemodel onder de naam Project Black S. Naast het concept prijkt een F1-auto van Renault en dat is niet zonder reden. Beide auto’s delen namelijk op een paar punten vergelijkbare technologie.

De Project Black S is een doorontwikkeling van de eerder gepresenteerde Q60 Black S. Het Formule 1-verhaal heeft te maken met de hybride aandrijflijn. Zo beschikt de Project Black S over twee twee MGU-H’s en één MGU-K. Dit betekent dat de Infiniti in staat is om energie op te wekken tijdens het remmen, maar ook tijdens het accelereren.

De V6 met twee turbo’s leveren een puike 571 pk af. 0-100 moet in minder dan vier tellen gedaan zijn. Helaas zal het bij een concept blijven en gaan we dit studiemodel niet in deze gedaante op de weg zien. Wel bestaat de kans dat we deze hybride technologie (hetzij in andere vorm) terug gaan zien bij toekomstige modellen van Infiniti.