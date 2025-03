Prachtige coupé heeft een BMW-turbomotor, maar rijdt elektrisch

Dit kunstwerk gaat ook écht in productie!

Karma is zonder Henrik Fisker aan het roer bezig aan een grootschalige comeback. Wie nu naar de Karma-website gaat, vindt er zeven verschillende modellen. Daarvan kun je er op dit moment precies één model bestellen, de Karma Revero. Dat deert Karma niet om een volgende auto van de toekomst aan te kondigen. Maak kennis met de Karma Amaris.

Vreemde naam weer, of niet? Volgens Karma Automotive betekent Amaris ‘onsterfelijk’. Daarvoor gebruikt Karma de Thaise vertaling. Gebruik je het namelijk als meisjesnaam dan betekent het ‘kind van de maan’. De Japanners vertalen Amaris dan weer als ‘hemels’ en in West-Afrika betekent het ‘genade’. Weet je dat ook weer. Wie zei dat je niets leert van Autoblog-artikelen?

Het uiterlijk

Maar goed, je kwam hier voor die beuker van een GT of niet? Ziet ie er niet geweldig uit? Ik heb het idee dat de ontwerpers hebben gespiekt bij Aston Martin, maar dat neem ik ze niet kwalijk. De prachtige koets is gemaakt van koolstofvezel en aluminium. Het spaceframe eronder bestaat dan weer helemaal uit aluminium, net als de kunstzinnige 22-inch velgen. De ”zwaandeuren” zoals Karma ze noemt, gaan omhoog open. Vlak achter die deuren zouden zij-uitlaten moeten zitten. Zelfs als ik inzoom zie ik ze niet, maar ik wil het persbericht best geloven.

De (deels BMW-) aandrijflijn

Karma Automotive gelooft in een bepaald type krachtbron: de EREV. Deze letters staan voor Extended Range Electric Vehicle. Je mag het ook een REEV (Range-Extended Electric Vehicle) noemen. Karma-baas Marques McCammon spreekt zijn vertrouwen in deze aandrijfvorm uit: ”Karma Automotive blijft voorop lopen op het gebied van EREV-krachtbronnen. We geloven dat nu meer dan ooit, de vrijheid om benzine of elektriciteit te tanken, ideaal past bij de marktvraag.”

Wat brengt de mooie GT-coupé dan in beweging? Karma winkelt bij BMW en koopt er een viercilinder turbomotor. Welke viercilinder dit is en hoeveel vermogen ie produceert, zegt Karma niet. Het turbotorretje voedt een onbekende batterij waaruit een onbekend aantal elektromotoren voor een onbekend aantal pk’s zorgt. Het bedrijf meldt wel al een sprint- en topsnelheid. Binnen 3,5 seconden moet je vanuit stilstand aan de 100 km/u kunnen zitten. Doortuffen moet tot 265 km/u kunnen.

Het belangrijkste, de actieradius en de prijs, vergeet Karma ook te vermelden. Ergens aan het einde van volgend jaar moet de Karma Amaris in productie gaan. Ik wil niet sceptisch overkomen, maar gezien de huidige planning en uitvoering van het bedrijf zou ik die datum met een korrel zout nemen.

Nog meer EV’s met range-extender!

Het Amerikaanse merk meldt nog meer ontwikkelingen. Binnenkort moet toch echt de vierdeurs Gysera te koop komen. Je kunt hem dan ook bestellen als EV met range-extender. De focus op EV’s met een verbrandingsmotor aan boord zorgt ook voor uitstel van de Kaveya. Dit is een ”super-coupé” met dus alleen een elektromotor. Deze auto zou volgens de nieuwe planning in 2027 op de markt moeten komen.

We zijn benieuwd. Eerst maar eens zien of de Invictus er ook nog komt. Voor die auto kun je je als een van de dertig kopers nog steeds inschrijven. Da’s geen goed teken.