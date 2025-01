BMW-topman haalt uit naar ”groot TV-scherm” van Mercedes

Het middenscherm van BMW mag vanaf nu niet meer groter worden.

In de eerste volledige week van dit jaar onthulde BMW een compleet nieuw iDrive-interieur. Op het podium stonden bij de presentatie een gigantisch half stuur en een middenscherm op even grote schaal. Om een lang marketingverhaal kort te maken: BMW wil minder knoppen en meer schermen. Maar pas op: ook BMW wil niet te grote schermen.

Motor Authority sprak BMW’s ontwikkelingsbaas Frank Weber na de presentatie. Hoewel de interieurs van BMW straks over de gehele breedte een smal scherm krijgen én nog een middenscherm hebben, is hij tegen enorme schermen. ”Grotere schermen maken het moeilijk om alles op de goede plaats te krijgen zodat je het aan kunt raken. Voor de goede orde: het nieuwe middenscherm is 17,9 inch groot. Volgens Weber is dat de max.

Frank Weber voor het gigantische iDrive-interieur.

Grotere schermen doen ze maar bij de concurrentie

Weber vindt dat het tijdens het rijden draait om de connectie tussen bestuurder en auto. Een te groot scherm zou deze connectie negatief beïnvloeden. ”Er gebeurt iets wanneer je zulke grote televisieschermen in je auto hebt die je gevoel weghalen bij de weg”, zegt Weber. Volgens Motor Authority doelt hij daarmee op het Hyperscreen van Mercedes. Hij zou ook nog een mopje vertellen over de naam van Mercedes’ scherm, maar dat grapje krijgen wij niet te horen. Lekker dan.

Je ontkomt niet aan het nieuwe BMW iDrive

Wie straks een BMW van de Neue Klasse koopt, zal altijd te maken krijgen met het iDrive-systeem. In de M-modellen, benzine-, hybride- en elektrische BMW’s keert iDrive terug. De iconische draaiknop in het midden is dus officieel verleden tijd. De set-up is dan in alle BMW’s gelijk, maar de grootte van het middenscherm kan nog wel verschillen. Mogelijk krijgen M-auto’s een kleiner scherm om de focus nog sterker op het rijden te leggen. Kom maar op met die nieuwe M3!