Uitslag: de 24 uur van Le Mans 2019

Jantje huilt vooral bij de Nederlanders, maar op het laatst volgt er dan toch nog een glimlach.

Niet heel lang geleden stonden de Grand Prix van Monaco en de Indy 500 op de kalender. Dan weet de biologische klok van de autosportliefhebber genoeg: de 24 uur van Le Mans zit er ook weer aan te komen. Dit weekend was het dan zo ver, maar om eerlijk te zijn had de hypetrein wat minder stoom dan in voorgaande jaren. Sinds VAG het veld geruimd heeft na de magische editie van 2017, staat de winnaar eigenlijk vooraf al vast: Toyota heeft het rijk alleen met haar hybrides in de LMP1. Is het eigenlijk alleen nog de vraag hoe ze de equipe met Alonso ook dit jaar weer laten winnen…Maar daarover later meer!

Want we moeten natuurlijk even bij het begin beginnen. Om klokslag drie uur stond Prinses Charlene van Monaco met de Franse driekleur te zwaaien om het veld los te laten op de Dunlop-chicane. Het enorme startveld van 61 auto’s (megaheld Tracy Krohn schreef zijn auto voor de start af) gedraagt zich aanvankelijk echter uitmuntend, wat voor de actie in de race eigenlijk wel jammer is. De Toyota’s nemen de kop en verdwijnen langzaam uit beeld. Daarachter krijgt de enige LMP1 met een Nederlander in het team al snel pech. Renger van der Zande beleeft weinig lol aan zijn outing met het team van Dragonspeed. Maar ach, hij was er tenminste weer eens bij.

De meeste Nederlanders vinden we terug in de LMP2-klasse. Uiteraard is daar Racing Team Nederland, dat voor het laatst met de Dallara aan de start verschijnt. Lead singer Frits van Eerd deelde dit keer zijn auto met Giedo van der Garde en de huidige leider van het F2 kampioenschap Nyck de Vries. De gele bolide start prima met van der Garde achter het stuur, maar op het moment dat Giedo klaar is met zijn run zien we dat hij kampt met een lekke band. Helaas zou dat een teken zijn van de dingen die komen gingen voor Racing Team Nederland dit jaar…

Naast bovengenoemd trio hadden we echter nog meer ijzers in het vuur in de tweede prototype klasse. Bij het team van G-Drive had de 20-jarige Job van Uitert een uitnodiging gekregen plaats te nemen naast Roman Rusinov en Jean-Éric Vergne. Deze equipe werd vorig jaar als eerste afgevlagd in de LMP2 alvorens gediskwalificeerd te worden door onregelmatigheden met de benzinepomp. Bij het grote publiek zal Job nog niet bekend zijn, maar de man ontpopte zich als een van de revelaties van de race. Zijn team leek op weg naar de winst in de klasse, maar op Le Mans heb je pas gewonnen als je na 24 uur als eerste over de finish komt. Met nog zes uur te gaan weigert de G-Drive Oreca te starten na een pitstop. Het blijkt een groot probleem te zijn en het team verliest hierdoor de race.

Is dat dan het voordeel voor Ho Pin Tung? Ja en nee. Jackie Chan DC Racing en Tung doen weer puik werk, maar verliezen op een gegeven moment ook wat tijd met pech. Twee jaar geleden stonden ze nog op de tweede stek overall op het podium (en eerste in hun klasse), maar dit jaar zit er niet meer in dan plek zeven overall en tweede in hun klasse, achter de Signatech Alpine Matmut van Lapierre, Negraõ en Thiriet.

De GTE Pro klasse is al enkele jaren misschien wel de spannendste van allemaal. De wedstrijdleiding probeert er middels de Balance of Performance voor dat alle auto’s van alle merken heel dicht bij elkaar in de buurt zitten qua snelheid. Dit jaar was dat behoorlijk goed gelukt, al zijn BMW en Aston Martin het daar waarschijnlijk niet mee eens. Die twee merken kwamen er namelijk niet aan te pas dit jaar. De voor BMW rijdende Nicky Catsburg was daarmee vooraf eigenlijk kansloos. Ook Ford was met de GT niet meer zo snel als voorheen. Tussen Ferrari, Chevrolet en Porsche ging het echter om millimeters. Bizar om urenlang met drie verschillende merken en vier à vijf auto’s in een treintje te rijden. Uiteindelijk is het de Ferrari 488 van AF Corsa met Allesandro Pier Guidi, James Calado en Daniel Serra achter het stuur die aan het langste eind trekt, voor de Porsche van Gian Maria Bruni, Richard Lietz en Frédéric Mackowiecki.

Maar waar is die beloofde Nederlandse glimlach dan? Wel, in de GTE Am klasse! In de mooiste auto van het veld scoort de jonge Bleek samen met Ben Keating en Felipe Fraga een klasseoverwinning. De Ford GT met paarse swek heeft er nog wel even voor moeten vechten, want de wedstrijdleiding naait ze richting het einde van de race keihard een oor aan. Eerst moet de auto de pits opzoeken om een amper loszittende voorbumper te vervangen. Daarbij rijdt Ben Keating vervolgens met slippende wielen weg en dat mag niet van de Franse zeurneusbrigade. Zodoende krijgen ze ook nog een stop-and-go penalty. Met een beetje mazzel komt Jeroen enkele secondes voor de Porsche op nummer twee weer de baan op. Hij weet Jörg Bergmeister van het vege lijf te houden en het resultaat over de streep te trekken. Voor Jeroen is het de tweede klasseoverwinning na de victorie met Jos Verstappen en Peter van Merksteijn in de LMP2-Porsche enkele jaren geleden.

Tenslotte dan nog even die strijd om de overwinning, want Toyota moest dus nog een manier vinden om Alonso te laten winnen. De nummer acht Toyota was namelijk de hele race trager dan de nummer zeven. Met minder dan een uur te gaan krijgt Jose Maria Lopez echter opeens een melding op zijn dash dat hij een lekke band heeft. Het is niet geheel duidelijk of het nou echt zo is of een sensorprobleem. Lopez heeft nog wat marge dus hij komt toch maar binnen. Als hij met nieuwe banden het circuit echter weer opgaat, komt de melding van de lekke band gewoon terug. Hij moet van het team weer rustig terugrijden naar de pits en nu komt nummer acht langszij. Zo wint Alonso dus ook zijn tweede Le Mans. VAMOS!!1! Leuk voor onze zuiderburen: Alonso’s voormalig teammaatje Stoffel Vandoorne wordt derde voor SMP Racing.

De klapperrrrrrs

Heel erg klapper-heavy was de editie van dit jaar niet, maar ga je 24 uur racen dan eindigt er altijd wel iemand in de muur. Een van de eerste crashes is pas na een uur of vijf te noteren, als een Porsche 911 een van de Chevy’s op het achterwiel tikt in de Porsche bochten. Kablam!

Niet veel later gaat het fout met een van de Rebellions. Terwijl er een klein beetje vocht uit de hemel valt, gaat jonge hond Laurent eerst voorbij aan de SMP Racing auto van Vandoorne in de Porsche bochten. De monteurs in de pits kijken vol bewondering toe. Niet veel later harkt Laurent zijn auto echter hard de muur in. Zo dun is het lijntje dus tussen hero en zero.

Iemand die vaker met dat lijntje in aanraking is gekomen is Pastor Maldonado. In de vroege ochtend van zondag peert hij zijn LMP2 de bandenstapels in. Einde race. Je verwacht het niet. Voor Nyck de Vries en Racing Team Nederland wachtte bijna hetzelfde lot, maar nadat Nyck bij Indianapolis de baan afvliegt kan hij nog net terugkomen bij de pits. Het kost het team een uur om de auto weer te maken, maar ze kunnen in ieder geval door naar de finish.

Na de safetycar die Nyck veroorzaakt, toont de vader van Kevin Magnussen met de Chevy C7 aan dat Kevin het wilde thug life van niemand vreemd heeft door nosefirst de barrières in te klappen. ‘A’ for effort.

De Franse organisatie heeft nog even tijd nodig om de volledige uitslag bekend te maken. Dit bericht wordt geupdated

Image-Credit: Racing Team Nederland via Twitter, Wynn’s Racing Ford GT via Twitter