Nieuwe Durango doet precies genoeg om relevant te blijven

Nee, geen PHEV-aandrijving.

Het zal je vast ontgaan zijn, maar de Chicago Motor Show komt er weer aan. Ja, wij waren ‘m ook ever vergeten. De Chicago Motor Show past een beetje in het rijtje van autobeurzen in Brussel, Bologna, London en Amsterdam (RAI!). In principe zijn het vrij kleine beurzen, voornamelijk gericht voor de consument op de thuismarkt.

Merken gebruiken die beurzen dan om voornamelijk kleine primeurs te tonen. Zo konden we op de laatste AutoRAI de Opel Adam Rocks S aanschouwen. De Opel Adam S (een snellere Adam met 150 pk) bestond al en de Adam Rocks (Een Adam op hoge poten) was er ook al. Maar een combinatie van die twee, dat was nog nooit vertoond.

Shinen

Daarom zal er ook niet een compleet vernieuwde elektrische Durango staan te shinen op de Chicago Motor Show. De Durango is een belangrijke auto voor Dodge (en dus FCA). Jaarlijks worden er zo’n 65.000 van verkocht op de thuismarkt en vorig jaar was het niet anders. De Durango is een van de laatste wapenfeiten van de samenwerking tussen Daimler en Chrysler. Het onderstel is gelijk aan de vorige generatie Mercedes-Benz ML/GLE en GLS.

Black Appaerance

Dus wat heeft Dodge nu allemaal veranderd voor hun ‘2020’ modeljaar Durango? Twee extra dikke pakketten voor Durange SRT. Jazeker: gewoon die lekkere V8-uitvoering bruter maken. Het eerste pakket is het ‘Black Appaerance’-package. Het is inmiddels een beproefd recept: alle onderdelen die in chroom of aluminium zijn uitgevoerd, zijn hoogglans zwart gemaakt. De spiegelkappen, badges en uitlaten zijn n u zwart.

Redline Stripe

Het tweede pakket is het zogenaamde ‘Redline Stripe’ package. Heel kort door de bocht: dat zijn enorme racestrepen over de gehele auto met een rode bies aan de buitenkant van de striping. Kijk, dat kun je niet bestellen op een Audi Q7 of Lexus RX.

In technisch opzicht blijft alles gelijk. Dus is de Durango SRT uitgerust met de 392-motor, een 6.4 V8 met 475 pk. De Durango wordt officieel niet geleverd in Nederland, maar kijk er niet van op als er een paar exemplaren grijs geïmporteerd worden.