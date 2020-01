Zo komt de Mercedes-AMG E63S eruit te zien

Hoogstwaarschijnlijk.

Elkaar aftroeven. Dat is wat de Duitse merken het liefste doen. Met name de drie premiummerken Audi, BMW en Mercedes. Hun non-plus-ultra divisies Audi Sport, BMW Motorsport en AMG doen eigenlijk niets anders dan automobiel ver plassen. Zinnig? Welnee, de Mercedes-AMG E53 toont aan dat veel sneller niet echt nodig is. Wel leuker, trouwens.

Orde op zaken

Er zijn voldoende mensen die gewoon het dikste van het dikste willen hebben. zonder dat ze meteen willen komen voorrijden in een S-Klasse. BMW heeft een tijdje geleden de M5 en de M5 Competition onthuld en Audi heeft de RS6 Avant gelanceerd. Tijd voor AMG om torde op zaken te stellen.

Lekkage E63

Links en rechts hebben we op het internet al diverse lekkages van de gefacelifte E-Klasse gezien. Zelfs Mercedes ‘lekte’ wat camouflagemateriaal. Op basis van de vele spyshots, de designtaal van Mercedes en wat automotive instinct, hebben de heren van Kolesa.ru deze renders gemaakt. Vaak slaan we renders over, omdat ze overduidelijk een matig beeld geven. In dit geval ziet het geheel er heel erg gelikt en vooral realistisch uit.

Panamericana

Aan de voorkant zien we dat de E63 een stukje gladder en strakker is qua bumperpartij, al zijn de verschillen subtiel. De duidelijkste indicatie dat je te maken hebt met de nieuwe E63, is de Panamericana-grille met verticale spijlen. Net als bij de A6 (C6) facelift zijn de verschillen aan de achterkant groter. De E-Klasse krijgt namelijk nieuwe, platte achterlichten die qua vorm in de pas lopen met andere Mercedessen van dit moment. De zwarte velgen zijn optioneel op de Coupé en Cabrio en dienen waarschijnlijk alleen ter indicatie.

640 pk. Hopelijk.

In technisch opzicht kun je de laatste MBUX-infotainmentsystemen verwachten. Qua motor hoef je niet bang te zijn: deze zal de V8 nog even houden. De 4.0 V8 levert in de AMG GT S Coupé 4-Door 640 pk. Een mooi getal om de Audi RS6 en BMW M5 naar het tweede plan te verwijzen.