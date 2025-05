Pas na zoveel kilometer is een EV schoner dan een benzineauto

Je moet een tijdje aan de gang met je elektrische auto voordat ie zijn eerdere uitstoot heeft goed gemaakt.

Hoe zit het nou écht met de ecologische voetafdruk van elektrische auto’s? Want ja, ze stoten tijdens het rijden niets uit, maar de productie van met name de accu kost flink wat energie – en dus CO2. De vraag is dan ook: hoeveel kilometer moet je eigenlijk rijden voordat een EV schoner is dan een traditionele auto met verbrandingsmotor? Daar breken wetenschappers hun hoofden over.

Wetenschappers van het Instituut voor Energie- en Milieuonderzoek in Heidelberg hebben uitgerekend dat er tussen de 20.000 en 40.000 kilometer nodig is om de hogere CO2-uitstoot bij batterijproductie goed te maken. Onderzoeker Hinrich Helms legt uit: ”We zien dat je dit na één tot twee jaar rijden meestal al hebt gecompenseerd.”

Tegelijkertijd nemen de accupakketten in formaat en capaciteit toe. In 2020 had de gemiddelde EV-accu een capaciteit van 50 kWh, inmiddels ligt dat rond de 68 kWh. Meer accucapaciteit betekent in principe meer uitstoot bij de productie, maar ook hier is het beeld niet zwart-wit. “Er wordt steeds meer gebruikgemaakt van hernieuwbare energie bij de productie, en de energiedichtheid stijgt,” aldus Helms. “Daardoor zijn minder grondstoffen nodig én neemt de actieradius toe.”

Klopt dat wel?

Toch blijven er uiteenlopende cijfers circuleren op het internet. Een studie van de Vereniging van Duitse Ingenieurs uit 2023 stelde dat de klimaatvoordelen van EV’s pas na zo’n 90.000 kilometer zichtbaar worden. Critici merkten echter op dat deze studie uitging van hoge waarden voor de uitstoot bij batterijproductie, wat het beeld flink vertekenend zou maken.

De Duitse automobielclub ADAC voegt zich in het kamp van de optimisten. Woordvoerder Katharina Lucà benadrukt: ”Elektrische auto’s hebben gedurende hun gehele levenscyclus – van productie tot afvalverwerking – een klimaatvoordeel ten opzichte van verbrandingsmotoren.”

Dus, elektrische auto’s zijn niet vanaf dag één de heilige graal van duurzaamheid, maar na zo’n 20.000 tot 40.000 kilometer begint de klimaatwinst. Zo zie je dat de ontwikkelingen snel gaan. Een jaar of zes geleden verdedigden onderzoekers dat je meer dan een half miljoen kilometers moet rijden voor de EV minder schadelijk is voor Moedertje Natuur dan een auto met plofmotor.

Foto: Porsche Taycan Turbo GT Weissach Package gespot door @defriezencrew

Via MDR