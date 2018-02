Nieuwe Ford Edge voor Europa is hier

De SUV heeft een facelift gekregen.

De opgefriste Edge beleefde al eerder zijn debuut in een Amerikaanse pyjama en nu is Europa aan de beurt. Met een nieuw frontje oogt de Edge een stukje agressiever in vergelijking met het uitgaande model. Daarnaast heeft Ford de SUV volgepropt met allerlei rijassistentiesystemen, waaronder Post-Collision Braking en Evasive Steering Assist.

Nieuw voor de Edge is een 2.0 liter EcoBlue bi-turbo dieselmotor. Het blok levert in de Edge 238 pk en komt, zoals het een echte SUV betaamt, met vierwielaandrijving. De EcoBlue diesel is in Europa ook met 190 pk te krijgen. Daarnaast komt er een nieuwe achttrapsautomaat naar de gefacelifte Edge.

Met de facelift komt tevens een update voor het interieur. Het SYNC 3 infotainmentsysteem heeft zijn weg gevonden naar de Edge. Het 8-inch touchscreen werkt onder meer met Apple CarPlay en Android Auto.

De vernieuwde Ford Edge komt naar Nederland als ST-Line. Dat is de versie zoals je die op de foto’s ziet. Later komt er nog een Edge Vignale. Ford noemt nog geen concrete periode, maar de verkoop van de nieuwe Edge gaat later dit jaar van start. Prijzen volgen tevens op een later moment.