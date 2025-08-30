Nieuwe GT met Hemi-V8 komt van een oude bekende

Je volgende GT komt niet uit Duitsland, Engeland of Italië, maar uit Maleisië.

Ken je Bufori nog? Het Maleisische merk dat door drie Australisch-Libanese broers werd opgericht stond in 2010 op de autobeurs van Genève met een luxesedan. Dat bleek later de Geneva te zijn. Beautiful, Unique, Fantastic, Original, Romantic en Irresistible bestaat nog steeds en presenteerde afgelopen donderdag een nieuw model: de Bufori CS8.

Ook al is het vijftien jaar na de tentoonstelling in Zwitserland, Bufori werkt nog steeds op dezelfde manier. De basis is een Hemi-V8. Bij de nieuwe GT is dat een 6,4-liter achtcilinder. Het monster van een Amerikaanse motor produceert 810 pk en 973 Nm. Al dat vermogen en koppel gaat enkel naar de achterwielen.

De krachtbron zit vast aan een achttraps automaat die je in de ‘Sport & Track’-rijmodus kunt bedienen met flippers achter het stuur. Doe je dat vlug genoeg dan kun je na drie seconden van stilstand naar 100 km/u sprinten. Wie de V8 te heftig (of te dorstig) vindt, biedt Bufori ook zescilinderversies aan. Deze modellen hebben een 3,0-liter, een 3.0-liter met supercharger of een 3,6-liter krachtbron. De vermogens liggen op 320, 455 en 550 pk.

Bufori is wat braver geworden

We vonden Bufori vooral cool dankzij de eigenzinnige styling van de auto’s. Het zijn er soort ouderwetse kitcars waarbij een weeldige koets op een nieuw onderstel is gebouwd. Bij de CS8 valt de koets echter wat tegen. Ja, het bestaat uit een carbonkevlar monocoque, maar de uitgesproken en vloeiende lijnen missen. De CS8 had net zo goed van een grote fabrikant kunnen zijn, en dat is jammer. Het neusje heeft nog wel wat weg van een Fisker Karma dankzij de vorm van de luchtinlaten voor de radiator, maar verder is het allemaal vrij generiek.

Het gebruik van carbonkevlar komt natuurlijk het gewicht ten goede. Ondanks de grote V8 voorin weegt de CS8 leeg maar ongeveer 1.550 kilo. Hoe zwaar de auto precies is, hangt af van de eigenaar. Bufori wil dat iedere CS8 anders is. Kopers kunnen hem van binnen helemaal samenstellen naar eigen smaak.

Onderhuids klinkt de GT van Bufori veelbelovend. Er zit een adaptieve multi-link ophanging op de voor- en achteras en de remmen komen van Brembo. De remklauwen hebben ieder zes zuigers. Wat liefhebbers wellicht minder fijn vinden: de Bufori krijgt verschillende rijhulpjes mee, zoals lane assist, adaptieve cruise control, dodehoekbewaking, piepers aan de voor- en achterkant.

Bufori-oprichter Gerry Khouri is erg trots op zijn creatie. ”De CS8 vertegenwoordigt het toppunt van Bufori’s ontwerp- en engineeringcapaciteiten. Het is een auto gebouwd voor wie kwaliteit, aandacht voor detail, praktische bruikbaarheid en compromisloze prestaties eist. De CS8 is voorspelbaar, vergevingsgezind en duurzaam. Een Grand Tourer waarop je kunt vertrouwen, of je nu een continent doorkruist of een bergpas bedwingt”, zegt hij.

Dan de prijs. Wat betaal je voor die beloftes van Khouri en een unieke GT? Het bedrijf vraagt tenminste 2.188.000 Maleisische Ringgit voor de CS8. Omdat je die waarschijnlijk niet veel in je spaarvarken hebt zitten: omgerekend is dat ongeveer € 440.000. Serieus geld dus waarmee je in Europa al snel zult slagen in de zoektocht naar een luxe GT. Maar dat is natuurlijk niet het idee. Dit moet een 65ste auto zijn voor in de garage. Intussen verlangen wij weer naar Bufori-ontwerpen zoals die van de La Foya.