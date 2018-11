Mercedes-AMG GT krijgt fris en fruitige update

Opgespoten lipjes en een botox behandeling.

Was de Mercedes-AMG GT toe aan een update? In Affalterbach vonden ze het blijkbaar de hoogste tijd. Het is eigenlijk onzin, want de coupé kwam in 2014 op de markt en kreeg begin 2017 een facelift met onder meer de komst van de Panamericana-grille. Anderhalf jaar later is het mes weer bijgeslepen voor de AMG GT en zijn alle dingen meegenomen die Mercedes eigenlijk met de facelift had moeten doen. De vernieuwde AMG is te bewonderen op de Los Angeles Autoshow, naast de reeds aangekondigde AMG GT R PRO.

Je zal Mercedes dan ook niet het woord ‘facelift’ in de mond horen nemen, maar het meer omschrijven als een modeljaar update. De vernieuwde AMG GT is het makkelijkst te herkennen aan de vernieuwde LED koplampen, die een gewijzigde vorm hebben gekregen. Aan de achterzijde zijn de twee uitlaten verdwenen. Voortaan komt de AMG GT met vier stortkokers, wat meer in lijn is met de AMG GT 4-Door Coupé. Om het nog verwarrender te maken: de AMG GT heeft vier ronde uitlaten, de AMG GT C (coupé en cabrio) hebben trapeziumvormige uitlaten. De AMG GT R mocht zijn centraal geplaatste schoorsteen behouden.

In het interieur heeft Mercedes het infotainmentsysteem vernieuwd. Hier tref je voortaan een 10,25-inch display aan. Daarnaast zijn de analoge klokken in de prullenbak verdwenen en introduceert het merk digitale tellers op de AMG GT. Het vermogen is in alle gevallen hetzelfde gebleven, 476 pk voor de GT, 522 pk voor de GT S, 557 pk voor de GT C en 585 pk voor de GT R. Prijzen van de vernieuwde GT-reeks zijn nog niet bekend.