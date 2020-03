Koop deze zeldzame Porsche 993 Turbo Cabrio in NL

Jazeker, de Porsche 993 Turbo Cabriolet bestaat ook nog. Nu kun je er eentje kopen in Nederland!

De Porsche 993 is de laatste ‘echte’ 911 volgens velen. Dat zijn vaak de mensen die er eentje moeten verkopen, maar dat terzijde. Het bijzondere aan de 993 is dat het de laatste Porsche 911 was met luchtkoeling. Een grote ventilator bovenop zorgde voor de koeling.

Luchtgekoeld

Vanwege emissies, efficiency en het feit dat het geen 1960 meer was, kreeg de 996 (de opvolger van de 993) een watergekoelde motor. Net als bijna alle andere auto’s die toentertijd in productie waren. Het werd inmiddels ook gewoon de hoogste tijd.

Porsche 993 Turbo Cabrio

De Porsche 993 is er in heel erg veel verschillende smaakjes geweest, in dit artikel hebben we ze allemaal (ja, echt allemaal) behandeld en aangegeven hoeveel er van gemaakt zijn. Een van de zeldzaamste 993’s is de 911 Turbo Cabrio.

Porsche Exclusive

Nu is de 993 Turbo Cabriolet geen officiele Porsche en toch ook weer wel. We lichten het graag even voor je toe. Vanwege de (relatief) grote vraag naar bijzondere en dure 911’s, zag Porsche Exclusive ruimte voor een kleine serie Cabriolets. Het ging om 14 cabriolets die vervolgens door Porsche Exclusive werden gebouwd en aangekleed.

964-techniek

Het is niet simpelweg een 911 Turbo Coupé, maar dan zonder dak. Om het chassis een beetje te sparen, werd de motor gebruikt uit de Porsche 964 Turbo 3.6, met 360 pk. Ook had de Porsche 993 Turbo Cabriolet enkel achterwielaandrijving. Naast het open dak en de enorme spoiler, kun je de 993 Turbo Cabriolet herkennen aan de twee dubbele uitlaatjes, in plaats van links en rechts een dikke uitlaatpijp.

14 exemplaren

Heel kort door de bocht is het dus een 993 Cabrio met de aandrijflijn van een oude 964 Turbo. Mocht je er eentje willen hebben, ze zijn lastig te vinden, want er zijn er maar 14 van gebouwd. Dus elke 993 Turbo Cabriolet te koop staat, komt voorbij op Autoblog. Wat te denken van deze zwarte en het exemplaar dat van Willi Weber is geweest. Louwman Exclusive heeft er eentje voor je te koop staan.

Twee setjes wielen

Dit exemplaar komt uit 1995 en heeft in de tussentijd 32.500 hele kilometers gereden. Je hebt keuze uit twee setjes wielen, deze Turbo-velgen en de Cup velgen in hooglans zwart uitgevoerd. Krijg je er gewoon bij. Dat mag ook wel, want de prijs is komisch hoog. Je betaalt namelijk 1.200.000 euro voor deze auto.

Kers in appelmoes

Het is een superzeldzame Porsche en wel een kers in de appelmoes voor je autoverzameling. Maar het is een samenraapsel van oude onderdelen die an sich níet zeldzaam zijn. Aan de andere kant, deze 993 Turbo Cabriolet stond te koop voor 1.300.000 euro, dus de eerste ton heb je al bespaard. Oh, en die van Willi Weber stond voor 700.000 euro te koop. Ouch.