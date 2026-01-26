Nieuwe Italiaanse sportwagen is veel gaver dan de zoveelste Ferrari

Niet alleen qua uiterlijk, maar ook qua concept.

Ferrari heeft op een of andere manier de magie een beetje verloren. Ze hebben inmiddels zoveel modellen, dat een nieuw model niet meer zoveel doet. We krijgen vandaag echter een Italiaanse sportwagen voorgeschoteld waar we wél enthousiast van worden.

Bertone Runabout

Deze auto was al eerder aangekondigd, maar nu is ‘ie helemaal officieel. We hebben het over de Bertone Runabout. Deze auto is geïnspireerd op de Autobianchi A112 Runabout uit 1969, een futuristische concept car ontworpen door grootmeester Marcello Gandini.

De productieauto heeft dezelfde karakteristieke wigvorm als de concept car, maar is nu voorzien van handige zaken als een dak, buitenspiegels en koplampen. En ja, dit zijn heuse klapkoplampen. Dat is nog gewoon toegestaan anno 2026. Overigens is het dak optioneel. Je kunt kiezen tussen een Targa en een Barchetta. Die laatste heeft geen dak.

De Bertone Runabout is lekker compact: de totale lengte bedraagt slechts 3,99 meter. Dat is vergelijkbaar met een Alfa Romeo 4C. Minstens zo belangrijk is het gewicht: de Runabout weegt slechts 1.057 kg. Dat is onder meer te danken aan het aluminium chassis en het veelvuldig gebruik van carbon voor de carrosserie.

3,5 liter V6

We wisten al dat de Bertone Runabout een V6 zou krijgen, maar we wisten nog niet welke. Daar kunnen we nu meer over vertellen. Het gaat om een 3,5 liter V6 met een blokhoek van 60 graden, dubbele bovenliggende nokkenassen en variabele kleptiming.

Dit kan een Honda-, Nissan- of een Toyota-blok zijn, maar @Dizono is scherp op de maandagochtend. Hij merkt terecht op dat de A-stijl en spiegels verdacht veel op een Lotus Exige lijken. Hoogstwaarschijnlijk is de basis dus een Exige S3 en is de motor een Toyota V6.

Net als het origineel is de V6 voorzien van een supercharger, maar het vermogen is opgeschroefd naar 475 pk. Het koppel bedraagt 490 Nm. Dat is ruim voldoende voor een auto die nauwelijks meer dan 1.000 kg weegt. Ook leuk: de V6 is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. 0-100 km/u doe je in 4,1 seconden en de top ligt op 270 km/u.

Prijskaartje

Als je interesse hebt moet je heel snel zijn, want er worden maar 25 exemplaren gebouwd. Het prijskaartje bedraagt €390.000, voor belastingen. Dat valt ergens nog mee voor een auto waar er zo weinig van gemaakt worden.

Vind je dit – net als ons – een keigaaf project? Dan hebben we goed nieuws: Bertone is van plan om nog meer auto’s uit hun verleden nieuw leven in te blazen, onder de noemer Classic Line. We zijn benieuwd!