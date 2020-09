Sportwagens met platte krukas: dit zijn 8 voorbeelden - Autoblog.nl

We kijken naar negen achtcilinders sportwagens met een platte krukas.

Vorige week werden we verblijd met het nieuws dat er een nieuwe Corvette Z06 aankomt. Nu was dat een redelijk veilige gok, want Chevrolet bouwt ze al sinds 2000. Nee, het grote nieuws was de motor. De Corvette Z06 krijgt namelijk een V8 met een zogenaamde flatplane krukas. Jazeker, de Corvette wordt een sportwagen met een platte krukas.

Flatplane krukas

Maar wat is een flatplane krukas nu eigenlijk? We leggen het beknopt uit. Daarvoor moeten we eerst even kijken naar de krukas zelf. Dat is de as waar de zuigers hun beweging aan afzetten. Ook al heb je meerdere cilinderbanken, je hebt bijna altijd één krukas, uitzonderingen daargelaten. Vanwege het platte krukas-profiel (als je de dwarsdoorsnede bekijkt) wordt deze variant de flatplane-krukas genoemd. Verreweg de meeste V8 motoren hebben echter een zogenaamde crossplane-krukas.

Redenen

De reden om voor een crossplane-krukas te kiezen is hoofdzakelijk het karakter: de vibraties zijn veel minder aanwezig. Ook leveren ze meer koppel onderin. Maar zeker voor een sportwagen met flatplane krukas zijn er ook een paar voordelen. Ze klimmen véél sneller in de toeren en kunnen meer toeren maken. In feite zijn het twee viercilinders aan elkaar en om eerlijk te zijn: vaak klinken ze ook zo. Sommige auto’s hebben een V8 dankzij twee viericlinders, denk aan de Ariel Atom V8, Caterham Seven V8 en Radical SR8. Let wel: dit is een héél beknopte omschrijving. Bij voldoende animo kunnen we zeker een keer dieper op de materie ingaan.

Voorbeelden sportwagens met een platte krukas

Dit zijn 9 voorbeelden achtcilinder sportwagens met een platte krukas. Voor dit geval hebben we gekeken naar achtcilinders, maar dat is voor dit type krukas geen vereiste, uiteraard.

TVR Cerbera 4.5

2001

We beginnen het lijstje met sportwagens met een platte krukas met deze TVR Cerbera. Een van de meest legendarische motoren is deze AJP-8. In de computergames was je bijna onverslaanbaar. Logisch, want pech werd niet meegenomen in de computerspelletjes. Het idee voor de motor is briljant.

Bij TVR dachten ze dat de voorraad Rover V8 motoren ging opdrogen nadat BMW de boel overnam. De naam AJP-8 staat voor Al Melling, John Ravenscroft en Peter Wheeler. De 8 staat voor het aantal cilinders. De 4.5 liter V8 leverde 420 pk (440 pk in Red Rose-specificatie)

Lotus Esprit V8

2002

Een van de meest opmerkelijke motoren van de afgelopen 25 jaar is toch wel de Type 916 van Lotus. Deze werd specifiek ontworpen voor de Esprit. De Lotus Esprit was altijd een geweldige supercar qua looks en wegligging, maar de viercilinder motor ontbeerde voor velen wat cachet.

De Esprit V8 is bijzonder compact (3.5 liter) en voorzien van twee turbo’s die relatief bescheiden partijtje meeblazen. De motor kon helaas niet meer dan 350 pk en 400 Nm leveren dankzij de beperking van de Renault-transmissie. Sommige eigenaren hebben er een Hewland-racetransmissie ingezet en halen met gemak 600 pk en 800 Nm.

Ruf RGT-8 (997)

2010

Op een gegeven moment is een standaard 911 compleet herzien niet meer uitdagend. Dus waarom niet een compleet andere motor ontwikkelen? Dat is precies wat Ruf gedaan heeft. De motor was een 4.5 liter V8 met platte krukas. Het maximale vermogen bedroeg 545 pk, terwijl het maximale koppel een bescheiden 500 Nm bedroeg.

De RGT is de GT3 RS van Ruf, maar dan minder opvallend. Mede dankzij aluminium deuren, voorklep, koolstofvezel achterklep, gesmede velgen en carbon spoiler was het gewicht slechts 1.330 kg. Dus ja, het is een sportwagen met een platte krukas, maar dan compleet anders.

McLaren MP4-12C

2011

In principe kan elke McLaren in het rijtje staan. Simpelweg omdat alle McLarens dezelfde motor hebben die afstamt van de Nissan R390 GT1. Deze 3.8 liter (later ook 4.0) V8 heeft in alle gevallen een platte krukas, iets wat je ook overduidelijk kunt horen.

Voor McLaren zijn de voordelen legio: het toeren maken is belangrijker dan trekkracht. Ook al komt geen enkele McLaren koppel te kort. Het zorgt toch voor een veel meer racy karakter, wat veel beter past bij een supercar.

Ferrari 458 Speciale A

2014

Dit is het juweeltje van Ferrari. Ja, de huidige modellen zijn ook erg gaaf. Sterker nog, ze staan op dezelfde basis. Alleen hebben de 488 en F8 modellen een V8 met turbo’s en deze niet. De 4.5 liter V8 (F136 FL voor intimi) heeft een hoger specifiek vermogen dan F20C uit de Honda S2000. Maar liefst 605 pk en slechts 540 Nm heb je een van de pareltjes van de automobielindustrie.

Zie het als de laatste zwanenzwang voordat de turbomotoren hun intrede deden. Overigens zijn alle Junior V8 Ferrari’s (vanaf de 308 GTB) in feite een sportwagen met platte krukas. De Lancia Thema 8.32 valt er helaas niet onder. Deze had de motor van de Ferrari 308, maar dan met een cross-plane krukas. Weet je dat ook weer!

Porsche 918 Spyder Weissach Package

2014

Je zou het bijna vergeten, maar naast alle elektromotoren heeft Porsche 918 nog een knoepert van een benzinemotor. In tegenstelling tot collega-Hypercar McLaren (de P1), heeft de Porsche 918 géén turbo’s. Zo briljant als de V10 uit de Carrera GT klinkt ‘ie niet, maar op een Lexus LF-A na, komt er sowieso niets in de buurt.

Omdat de elektromotor voor voldoende koppel zorgde, kon de V8 op hoge toeren worden afgesteld, dus met een platte krukas. De 4.6 liter V8 weegt slechts 135 kg en levert bij 8.700 toeren zo’n 608 pk, terwijl het koppel relatief bescheiden is met 540 Nm bij 6.700 toeren. Aan de andere kant, het specifieke draaimoment is vrij hoog voor een motor zonder turbo.

Ford Mustang Shelby GT350R

2016

De Ford Mustang Shelby GT350R is waarschijnlijk de inspiratie geweest voor de Corvette ZR1. Ford heeft op zijn beurt de inspiratie gehaald bij de originele Shelby GT350R uit 1965. Het is in basis de Coyote V8, maar dan met (onder andere) een platte krukas.

Het resultaat is een motor die alles heeft: koppel (582 Nm) én een hoop vermogen (520 pk). Dat niet alleen, het blok is licht, klimt supersnel in de toeren en klinkt zeer bijzonder. In de scherpere ‘R-specificatie komt de GT350 het beste tot zijn recht.

Mercedes-AMG GT Black Series (C190)

2020

Het afscheid van AMG-baas Tobias Moers. Stiekem had ondergetekende gehoopt op een E73 AMG, met een opgfokte V8 en dikke bodykit. Het werd dit, nóg een AMG GT versie. Het meest kenmerkende aan een AMG (die grommende V8) is nu niet aanwezig.

Wel is het waarschijnlijk de snelste en meest hardcore Mercedes tot de AMG One arriveert. Zie het als de GT2 RS van Mercedes. Mede dankzij de motor is deze auto nog meer geschikt voor de betere trackdays. Het is een hardcore sportwagen met platte krukas om zo de circuit capaciteiten nog verder te verbeteren.

Chevrolet Corvette Z06 (C8)

2021

Tsja, dit moet dan de nieuwe heldenauto gaan worden. We hebben zelf (helaas) nog niet goed met de nieuwe Corvette kunnen rijden, maar de voortekenen zijn goed. Of het Corvette-karakter behouden blijft, valt te bezien.

Wellicht dat General Motors straks een dijk van een sportwagen met platte krukas heeft gemaakt waar toevallig Corvette op geschreven is. Voor het eerst heeft de motor een flatplane krukas, waardoor de Corvette er niet alleen eruitziet als een Ferrari, maar ook zo zal klinken.