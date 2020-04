Nieuwe McLaren P1 wordt weer een PHEV

Jazeker, ook de nieuwe McLaren P1 wordt een PHEV. Dat is niet erg. De oude McLaren P1 was dat namelijk ook al.

De tijd vliegt werkelijk voorbij. Ergens heb je in je achterhoofd dat de McLaren P1 nog een behoorlijk moderne hypercar is. Niet alleen qua uiterlijk en specificaties. De auto ligt ook gewoon nog vers in het geheugen. Althans, dat dacht ondergetekende.

2012

De P1 Concept werd geïntroduceerd op de Salon van Parijs in 2012. Het XP7-prototype reed een paar maanden later al rond en in september 2013 werden de eerste exemplaren afgeleverd. In 2015 werd de productie gestaakt. Jazeker, de McLaren P1 is alweer bijna vijf jaar uit productie.

Het concept-model uit 2012

Mike Flewitt

Kortom, hoog tijd voor een opvolger. Aan AutoCar doet McLaren CEO Mike Flewitt een boekje open over de nieuwe McLaren P1. Dat de auto er komt, staat min of meer vast. Volgens Flewitt is het meer de twijfel welke vorm van elektrificatie wordt toegepast. Het wordt namelijk een plug-in hybride óf een volledig elektrische auto. Flewitt geeft openlijk toe fan te zijn van elektrische auto’s. Ze reageren direct, ze zijn verfijnd en érg snel. Maar volgens Flewitt is de techniek er nog niet klaar voor.

Het XP7 prototype uit 2013

Trackdays

Als voorbeeld noemt hij de 765LT, een auto die veel klanten uitlaten op het circuit. Je wil niet een halfuurtje knallen om vervolgens de rest van de dag te kunnen (nee, moeten) laden. Sowieso vindt Flewitt dat McLaren zich meer moet richten op zoveel mogelijk lol, dan absolute prestaties. De loeisterke en supersnelle Lotus Evija en Pininfarina Battista laat McLaren even voor wat het is.

Productiemodel uit 2013

Spits afbijten

Volgens insiders van McLaren zal de nieuwe top-McLaren het spits gaan afbijten voor een een nieuwe generatie McLarens. Het zou gaan om een vierwielaangedreven hypercar, waarbij de vooras wordt aangedreven door een elektromotor en een V6 de achterwielen aandrijft. Jazeker, een V6. De V6 is soort tussenstop. Enkel en alleen een elektromotor zou weliswaar kunnen, maar het gewicht is dan veel te hoog om een goed sturende auto op te leveren. De nieuwe McLaren P1 kunnen we in 2024 verwachten.