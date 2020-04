Bruine Liberty Walk Aventador is nog breder en lager

Onopvallend opvallend opvallen doe je in deze Bruine Liberty Walk Aventador.

Het is de Golf onder de supercars: de Lamborghini Aventador. Niet dat ze als de spreekwoordelijke warme broodjes over de spreekwoordelijke toonbank gaan, maar voor het type auto is de Aventador een zeer populaire auto.

Onbehouwen

Hij zit nét onder het niveau van de traditionele ‘hypercars’, maar veel scheelt het niet. En wat de Aventador mist qua technisch vernuft, maakt ‘ie goed met zijn onbehouwen persoonlijkheid. Pas als je achter een Aventador rijdt, zie je hoe krankzinnig dit apparaat is: heel erg laag, heel erg breed en er komt heel veel kabaal vandaan.

Schepje

Dat is in dit geval nog beter voor elkaar. Deze bruine Liberty Walk Aventador doet er namelijk een schepje bovenop. Omdat de Aventador voor zijn soort een populaire auto is en de eigenaren vanzelfsprekend (heel erg) vermogend zijn, is de markt voor upgrades een zeer lucratieve.

Over het randje

Veel producten van Liberty Walk zijn net even over het randje. Vaak zijn ze veel te laag en komisch breed. Soms werkt het, zoals bij een Dodge Challenger bijvoorbeeld. Gek genoeg kan de Ferrari 458 het ook heel erg goed hebben. Bij de BMW M4 past het dan weer minder goed. Op het gebied van Aventadors hebben we al het een en ander voorbij zien komen van de Japanse firma.

Fraai

Deze bruine Liberty Walk Aventador mag er absoluut zijn. Sterker nog, het is misschien wel de fraaiste creatie van Liberty Walk. Zoals gewoonlijk is de inspiratie gehaald uit de racerij. Dat is te zien aan de enorme achterspoiler. Die had wel iets smaller gemogen, maar ja, je kunt niet alles hebben. Verder zijn er een splitter, sideskirts en een diffuser. Het is echter allemaal vrij ingetogen gedaan. Meer jaren ’90 Reiter-Lamborghini raceteam dan jaren ’90 Rieger-gids, zeg maar.

Donkerbruin

De lakkleur, donkerbruin metallic, helpt daar ook bij. De Aventador is een enorm opvallende auto, een kinderachtige felle kleur is een beetje dubbelop. Zwart en grijs zijn te saai, dus dan is donkerbruin een perfect alternatief. De bruine kleur past ook mooi bij de bronzen velgen en gouden remklauwen. Wat de tuning kost weten we niet, maar als je een Aventador hebt als tuning-speeltje, zal dat je niet heel veel uitmaken, lijkt ons.