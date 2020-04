Luxe Defender met V8 is groen (en briljant)

Zo’n luxe Defender met V8 is eigenlijk hoe je het wil hebben.

Online zijn er veel, heel veel discussies te volgen over welke Defender nu beter is. De oude of de nieuwe? Dat is natuurijk een beetje afhankelijk van je eisenpakket. Je kan het ook anders zien: ze zijn beide briljant.

Project Rowdy

De nieuwe voldoet tenminste aan de huidige eisen die gelden op het gebied van milieu, veiligheid, luxe en comfort. Wie weleens in een oud type Defender heeft gereden zal het zijn opgevallen: het comfort is heel ver te zoeken. Nu kun je ook gewoon een Range Rover kopen als dat je ding is, of opteren voor ‘Project Rowdy’.

East Coast Defender

Uiteraard is Project Rowdy een creatie van E.C.D., ofwel East Coast Defender. Vaak zijn dit soort aangepaste Defenders een beetje van hetzelfde laken en pak: grote wielen, matzwarte lak, misplaatste Recaro’s racestoelen en LED-verlichting op het dak. Project Rowdy van ECD is anders, ze hebben namelijk een luxe en elegante combinatie van upgrades gekozen.

British Racing Green

Allereerst de lakkleur. Die is British Racing Green en daarmee is de auto bij voorbaat briljant. Er zijn weinig kleuren de auto beter staan. Alle accessoires zijn in stemmig zwart uitgevoerd in plaats van glimmend RVS. Daardoor vallen de accessoires minder op, maar heeft de auto ze wel.

Geen Kahn-velgen

Ook de velgen van deze luxe Defender met V8 zijn het vermelden waard. Veel tuners kiezen een veel te grote velg uit de Project Kahn-catalogus. Dat is niet het geval bij ECD, het zijn gewoon keurige 18″ wielen met lekker dikke BF Goodrich AT banden eronder. Stijlvol genoeg voor op straat, ruig genoeg voor het terrein.

Karamel

Maar het wordt nog beter met deze luxe Defender met V8. Check het interieur! Daar hebben ze bij ECD echt even grote stappen gemaakt. Geen faux-sportief interieur met racekuipen, maar juist het tegenovergestelde. De standaard zetels zijn vervangen voor nieuwe fauteuils. Het zijn weliswaar sportstoelen met een flinke ‘wang’, maar het zijn vooral hele grote leren stoelen. Over leer gesproken, dat is in karamel uitgevoerd en is ook op de deurpanelen te vinden.

421 kilowatt aan vermogen

Dan de motor. Dat is natuurlijk een V8. Het staat immers in de titel. Het is niet de oude Rover V8 met 140 pk of een dorstige Jaguar V8 met 300 pk, maar de technisch superieure 6.2 V8 van General Motors. In dit geval levert dit kunstwerk 565 trappelende paarden. Meer dan voldoende om zo’n ordinaire G63 AMG van repliek te dienen. De Defender Project Rowdy is een zogenaamde ‘one-off’, maar als je genoeg dollars overmaakt naar ECD, zullen ze er vast nog eentje voor je willen maken.