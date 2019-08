Man steelt Porsche Cayenne tijdens “proefrit”, wordt gepakt in Apeldoorn

Het lijkt zo makkelijk, maar het is verre van de 'perfect crime'.

Iedereen die wel eens een proefrit heeft gemaakt in een nieuwe of gebruikte auto en de sleutels krijgt overhandigd, zal erover hebben nagedacht hoe eenvoudig het is om deze simpelweg niet terug te brengen bij de dealer. Dit daadwerkelijk doen, dat is een andere zaak. Sommigen hebben blijkbaar geen rem op zulke gedachten. Een tekenend voorbeeld hiervan werd dit weekend op heterdaad betrapt in Apeldoorn door de Landelijke Eenheid Noord-Oost.

De verdachte die de politie zondagavond aantrof achter het stuur van een nieuwe Porsche Cayenne, had de auto een dag eerder meegekregen van een dealer in Enter. Blijkbaar rook de Twentse verdeler geen onraad toen het de sportieve Duitse SUV meegaf aan het figuur. Toen de dealer na enige tijd in de gaten kreeg dat de auto niet terug zou keren, nam het contact op met de politie.

Nadat de politie melding had gekregen van het vergrijp, ging het op zoek naar de Cayenne. Na “intensief speurwerk” (lees: het waarschijnlijk bekijken van de GPS-data van de Cayenne) wist de politie de auto aan te treffen in Apeldoorn. Het is niet duidelijk wat voor straf de verdachte boven het hoofd hangt.