Prijzen Mercedes E klasse bekend gemaakt

De prijzen voor de gefacelifte Mercedes E-Klasse zijn bekend.

Mercedes-Benz heeft onlangs de E-Klasse strakgetrokken. Zowel technisch als optisch ging Das Haus er met een kammetje langs om de auto daar waar mogelijk te verbeteren. De auto en alle wijzigingen van zowel de reguliere E-Klasse als de E53 AMG hebben we al een keer behandeld.

Goedkoopste E-Klasse

Voor nu is het tijd voor de prijzen van de nieuwe E-Klasse. De goedkoopste manier om E-Klasse te rijden is om te kiezen voor de E200d, heel oneerbiedig gezegd de ‘Taxi-specificatie’. Niet letterlijk overigens, want af-fabriek was dat óók te bestellen. De E200d heeft een 150 pk en 360 Nm sterke diesel. In principe voor Nederland meer dan voldoende. De prijs is 59.735 euro, de Estate is 2.999 euro duurder.

Prijzen E-Klasse diesel

Verdere diesels die leverbaar zijn, zijn de E200d Business Solution, deze is er vanaf 60.296 euro. De Business Solution heeft een paar opties standaard en relatief lage fiscale waarde, maar onderhandelen bij deze uitvoering heeft niet zoveel zin. Ook kun je de Business Solution minder ver gaan qua configuratie. De E220d met 194 pk en 400 Nm kost 65.190 euro. De E220d is ook leverbaar met 4Matic vierwielaandrijving. Dan betaal je 68.183 euro.

Er is nu maar één zescilinder diesel, de E400d 4Matic (de E350d zonder vierwielaandrijving is komen te vervallen). De 400d 4Matic heeft een zes-in-lijn biturbo diesel met 330 pk en 700 Nm. Deze kost 95.392 euro. Alle genoemde uitvoeringen zijn er ook als Estate, die zo’n 3 mille meer kost.

Prijzen E-Klasse benzine

Wil je geen diesel, dan is benzine ook mogelijk. Ook van die Mercedes E-Klasse zijn de prijzen bekend. De goedkoopste is de E200 Business Solution met 197 pk en 320 Nm, waar Mercedes-Benz graag 60.291 euro voor wil hebben. Als Business Solution betaal je 62.296 euro. De E200 4Matic kost 64.013 euro. De E300 heeft ook een 2.0 viercilinder, maar in dit geval 258 pk en 370 Nm. Deze kost 68.118 euro. Dan is er ook nog een zescilinder, de E450 4Matic met 367 pk en 500 pk. De prijs voor deze uitvoering is 85.816 euro. De snelste benzine tot nu toe is de E53 AMG met 435 pk en 520 Nm. Prijs: 119.248 euro.

Prijzen E-Klasse All Terrain

De E-Klasse is ook leverbaar als All-Terrain en je raadt het nooit: ook van deze variant van de Mercedes E zijn de prijzen bekend gemaakt! Dan heb je alle voordelen van SUV, zoals een grotere rijhoogte, stoere looks en een iets hogere mate van terreinvaardigheid. Je hebt echter de niet de nadelen zoals een extreem hoog gewicht, exorbitant verbruik en afkeurende blikken van milieustrijders en petrolheads. De All-Terrain is er als E220d 4Matic (77.076 euro), E400d 4Matic (108.857 euro) en E450 4Matic (97.201 euro).

Prijzen E-Klasse plug-in hybride

De keuze is reuze bij Mercedes-Benz. We bewaren het meest relevante voor het laatst. Er is een E-klasse PHEV met naar keuze benzine (E300e) of diesel (E300d). De E300e kost 66.996 euro, of 67.145 euro als E300e 4Matic. Let op: de E300e is níet leverbaar als Estate. Dat kan wel met de E300de, die in sedan vorm leverbaar is vanaf 68.597 euro. De E300de 4Matic is 71.411 euro.

Concurrentie

Uiteraard kijken we ook even naar de prijzen bij de concurrentie. Om het overzichtelijk te houden, nemen we de instapdiesel. Die is immers het goedkoopst bij de E-Klasse.

Audi A6 35 TDI Pro Line (C8)

€ 61.820

De Audi A6 heeft geen 3.5 liter motor, maar een 2.0 TDI. Deze levert met 163 pk en 370 Nm net even wat meer kracht dan de E200d. De aandrijving geschied via een S Tronic bak op de voorwielen. De Audi is ietsje duurder, maar ook wat completer uitgerust.

BMW 518d (G30)

€ 56.516

De BMW 518d is de meest directe tegenstander. In tegenstelling tot de Audi heeft de BMW een automaat met koppelomvormer, in dit geval met acht voorwaartse verzetten. Met 150 pk en 350 Nm is de kracht redelijk bescheiden. Desondanks is de 518d sneller op de 100 km/u dan de Audi, alhoewel de A6 een hogere topsnelheid heeft.

Jaguar XF E-Performance Pure (X260)

€ 58.610

De laatste concurrent is de Jaguar XF, daar Volvo geen dieselmotoren verkoopt voor de S90. De XF E-Performance in Pure uitvoering is de instapper. De motor, ook een 2-liter viercilinder diesel, levert 163 pk en 380 Nm. De Jaguar heeft exact dezelfde bak als de BMW. Ook heeft de Jaguar achterwielaandrijving. Prestaties zijn best in class, de actieradius is dat niet dankzij een kleine 55 liter tank.