Nieuwe Mercedes Vito is weer helemaal vers

Zo kan de nieuwe Mercedes Vito er weer even tegen aan.

Mercedes heeft zijn ‘medium‘ bedrijfswagen, de Vito, weer helemaal vernieuwd. Deze generatie van de Vito (de W447 voor intimi) gaat namelijk alweer mee sinds 2014. Bedrijfswagens hebben een wat langere looptijd dan personenauto’s, dus een ingrijpende opfrisbeurt is wel op zijn plaats.

Vito

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de nieuwe Mercedes Vito onthuld zou worden bij de Salon van Genève. Aangezien deze niet door is gegaan, lanceert Mercedes ‘m op digitale wijze. Goede keuze, want nu de grote hoeveelheid nieuws is geweest, kunnen we ons focussen op de nieuwe Vito.

De meeste updates gelden overigens voor de Vito (bedrijfswagen), eVito (elektrische bedrijfswagen) als de Vito Tourer (personenwagen) én de Metris (Amerikaanse markt). De V-Klasse (luxe personenwagen uitvoering) was onlangs al bijgepunt.

eVito

Misschien wel het belangrijkste nieuws is de komst van de eVito. Elektrische bedrijfswagens kunnen voor veel bedrijven een uitkomst zijn, zeker als er in veel dichtbevolkte gebieden gewerkt wordt. Het nadeel met veel elektrische bedrijfswagens is echter de actieradius. Daar heb je met de eVito niet heel veel last van.

De elektrische Vito heeft namelijk een 90 kWh accupakket. Deze voorziet de 204 pk sterke elektromotor van energie. De topsnelheid is begrensd op 160 km/u. Belangrijker is hoever je op een volle accu komt. Welnu, dat is 420 km. Het is mogelijk om van 10% naar 80% te laden in minder dan drie kwartier met een 110 kW snellader.

Uiterlijke wijzigingen

De uiterlijke wijzigingen van de nieuwe Mercedes Vito zijn relatief beperkt. Dat betekent dat het huidige model in de smaak valt, waarschijnlijk. Wie goed kijkt ziet dat er niet veel veranderd is. De grille wijkt iets af. Het zijn allemaal kleine wijzigingen die met name te maken hebben met nieuwe wielen en kleuren. In het interieur werd er ook het één en ander strak getrokken. Zo is het mogelijk om nieuwe infotainmentsystemen te bestellen met bijvoorbeeld Android Auto en Apple Carplay.

Motoren

In technisch opzicht verandert er meer bij de nieuwe Mercedes Vito. De meeste 2.2 diesels worden vervangen door een 2.0. Deze nieuwe generatie motoren is leverbaar in heel veel verschillende uitvoeringen. Het begint bij 101 pk en 270 Nm. Een stapje hoger staat de versie met 136 pk en 330 Nm. De derde keuze heeft 163 pk en 380 Nm.

500 Nm!

De subtopper van de nieuwe Mercedes Vito range heeft 190 pk en 440 Nm onder de kap. Het topmodel gaat de ruimschoots overheen met 239 pk en 500 Nm! Daarmee knal je in 7,9 seconden naar de 100 km/u en kun je een top van 210 km/u halen. De instappers hebben een handbak met zes voorwaartse verzetten, de sterkere varianten hebben een negentraps automaat. De eenvoudige Vito’s hebben voorwielaandrijving. Achterwielaandrijving en vierwielaandrijving is bij sommige motoren mogelijk. Luchtvering is eveneens een optie.

De nieuwe Mercedes Vito komt in april van dit jaar naar Europa.