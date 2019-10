Deze Fords in Rotterdam kun je in NL niet kopen

Maar waarom dan Nederland uitkiezen voor de fotoserie?

De Ford Galaxy en S-Max zijn uitstekende auto’s. Vanwege de Mondeo-genen zijn het alle twee puik rijdende auto’s. Zeker als je bedenkt dat het in eerste instantie familie auto’s zijn. De S-Max is net even wat sportiever, de Galaxy wat ruimer en praktischer.

Helaas zijn beide ten onder gegaan in Nederland. Het autotype is niet populair (lees: het is geen crossover) en Ford is geen premium merk. Tsja, grote niet premium auto’s zijn nu eenmaal lastig te slijten en de invoering van de WLTP hielp ook niet mee. Maar de twee auto’s worden nog wel in andere Europese landen verkocht. Sterker nog: ze zijn voorzien van een milde modelupdate! Nog opmerkelijker, de fotoserie van de niet-in-Nederland-leverbare auto’s zijn in Nederland gemaakt, namelijk in hartje Rotjeknor:

Zowel aan de buitenkant als binnenkant zijn er kleine veranderingen doorgevoerd. Zo is de Vignale-grille voorzien van de ‘Flying V’ (van Viganle) op de Vignale-modellen en is bijvoorbeeld het dashboard bekleed met leder. Jazeker, een lederen dashboard, hoe premium is dat?

Ook is er nu meer verschil qua uiterlijk qua uivoeringen. Een Titanium, ST-Line en Vignale zijn nu nog eenvoudiger van elkaar te onderscheiden. De Titanium staat op 17″ lichtmetaal, de ST-Line op 18″ two-tone lichtmetaal. Ook is de standaarduitrusting van de modellen omvangrijker geworden. Er is keuze uit een 2.0 diesel met 150, 190 of 240 pk.