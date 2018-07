Maar natuurlijk is er weer een record gesneuveld

Door Volkswagen, wie anders?

Zoals wij allen weten is Volkswagen met een enorme Elektrische Revolutie bezig. Een paar jaar geleden vonden de Duitsers het complete onzin, want diesels waren zo goed. We weten allemaal hoe dat is afgelopen. Met het ‘ID”-label wil Volkswagen zich op de kaart gaan zetten als een progressieve, vooruitstrevende en milieubewuste fabrikant. Juist, ja. Nu is de connotatie betreft elektrische automobielen bij veel mensen een beetje belegen. Auto’s voor geitenwollen-sokken-dragers, GroenLinks-stemmers of boomknuffelaars (vaak een combinatie van die drie). Er is dan altijd een oplossing: maak een supercar met een elektrische aandrijflijn.

Het resultaat is in dit geval de Volkswagen ID R. Deze auto hebben we natuurlijk al uitgebreid behandeld. De auto was speciaal gebouwd voor Pikes Peak, de meest bekende heuvelklim ter wereld. Dit weekend heeft Volkswagen meegedaan aan de op-één-na bekendste heuvelklim, die van het Goodwood Festival Of Speed. Zoals je kunt verwachten ging de ID R ook daar als een speer.

Sterker nog, het record is aan flarden gereden, net zoals bij Pikes Peak. In tegenstelling tot Pikes Peak kon de ID-R constant en overal volgas rijden, de klim is namelijk veel en veel korter. Met wederom Romain Dumas (spreek uit op zijn Frans, niet Amerikaans) achter stuur zette de ID R een tijd neer van 43,05 seconden. Voor de goede context, het oude record stond op naam van Jonny Cocke in een Lola-Drayson met 47,34 seconden. De tijd van de Volkswagen ID R is indrukwekkend, maar het is niet de snelste tijd ooit. Die staat nog altijd op naam van Nick Heidfeld in een McLaren MP4/13 met een tijd van 41,6 seconden. Het filmpje met de ID op Goodwood kun je hieronder bekijken.