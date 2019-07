‘Nieuwe’ Porsche 911 is retro-tastisch

Precies zoals je 'm moet willen hebben, een 911.

De 911 is het meest iconische model van Porsche. Het is hét visitekaartje van het merk. Als je denkt aan een Porsche, denk je aan een 911. Het is het model dat het langst meeloopt. Toch is het zeker niet de eerste Porsche. Dat was de Porsche 356.

Restomod

Emory Motorsports lijkt een soortgelijke weg te behandelen. De Amerikaanse resto-mod expert leek zich in eerste instantie voornamelijk bezig te houden met de 356. Denk aan de ‘Outlaw‘ en natuurlijk de 356 RSR.

Outlaw

Hun laatste project is gebaseerd op een 911 uit 1968. Ze noemen het de ‘Emory Outlaw 911K’. Het moet een soort ultieme trackday auto zijn. De ‘livery’ moet een eerbetoon zijn aan de Porsche 908-010, die eveneens uit 1968 komt. Inderdaad, die was ook gebroken wit met een gele voorbumper. Het interieur is minder fraai afgewerkt dan bij de 356 Outlaw het geval was. Op zich ook logisch, want deze auto is aanzienlijk kaler. Wel zien we veel meters, een racestuurwiel en twee rode kuipstoelen.

Twin Spark

Achterin ligt er uiteraard een zescilinder boxer om de balans van de auto te verstoren tijdens gas loslaten. De motor komt uit een latere 911 en meet 2.5 liter aan slagvolume. Net als veel Alfa Romeo’s van weleer heeft deze motor twee bougies (Twin Spark) per cilinder. Het maximum vermogen bedraagt 190 pk, mede dankzij de montage van grotere Weber carburateurs. Uiteraard zijn de remmen (van Salloy), onderstel (KW) en banden (Pirelli CN36) ook verbeterd ten opzichte van het origineel. De kans dat Emory zich meer bezig gaat houden met Porsches 911 lijkt vrij klein, volgens Rod Emory betreft het een eenmalig speciaal verzoek van een klant.

