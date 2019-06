Alle info over de one-off Porsche 356 RSR

Rod Emory heeft eindelijk de details van zijn nieuwe project onthuld.

De welbekende veredelaar Rod Emory heeft zijn fans gezellig laten wachten. De man achter Emory Motorsports stond enkele weken geleden op de laatste editie van Luftgekühlt en liet daar zijn Porsche 356 RSR in al zijn glorie zien, maar vandaag pas komt het bedrijf met een officieel persbericht waarin alle details over de auto worden vermeld. Tijd om daar eens in te duiken, niet?

Het project van de Porsche 356 RSR is inmiddels alweer enkele jaren oud. Volgens Rod werd de basis voor het plan in 2012 gelegd, toen hij een voorloper van het huidige ontwerp had laten tekenen door een vriend. Het project moest een ode worden aan de Porsche 935 uit de jaren ’70, maar met de styling van de 356 Outlaw.

Toen Emory eindelijk het perfecte donorvoertuig had gevonden, een 356B T5 Coupe uit 1960, kon het bouwen beginnen. Enkel het plafond van de aan te passen 356 verkeerde nog in goede staat, de rest was simpelweg schroot. Hierom ging ook het onderstel van de 356 uit de deur. In plaats daarvan werd gekozen voor de basis van een 35 jaar oudere 911. Vervolgens werd het plaatwerk gemaakt.

Dit is zo mogelijk hetgeen dat de auto zo uniek maakt. De aluminium koets van de 356 RSR is namelijk een bizar kunstwerk. Sowieso is het ontwerp om van te smullen, daarnaast kunnen de voor- en achterzijde nog eens eenvoudig van de auto worden losgemaakt. De auto is voorzien van voldoende luchtinlaten om de nieuwe aandrijflijn te koelen.

Over de aandrijflijn gesproken, die is absoluut om over naar huis te schrijven. Emory Motorsports heeft het 3,6-liter blok uit de 964 gegrepen en deze flink aangepast. Het resultaat is de zogenaamde Outlaw-4: een bijna 400 pk sterke viercilinder met twee duidelijk zichtbare turbo’s van Garrett. Het mag er dan spectaculair uitzien, qua prestatiecijfers valt het natuurlijk redelijk tegen – althans, naar hedendaagse standaarden. Dat gezegd hebbende, het is wel degelijk een bijzonder potente aandrijflijn, zeker aangezien de 356 RSR nog geen 900 kg weegt.

In het interieur van de auto vinden we een gaaf retro-stuur van MOMO en een set kuipstoelen met zespuntsgordels. Ook hier zien we allerlei invloeden van oude Porsches. Emory Motorsports zegt bijvoorbeeld dat de schakelpook is geïnspireerd door de pook uit de 917. De pedalen moeten lijken op die van de 935.