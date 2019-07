Elektrische occasion immens populair in 2019

Relatief gezien, uiteraard. Maar toch is de groei niet te ontkennen.

We zien in de verkoopcijfers van nieuwe personenautomobielen dat elektrische auto’s het telkens beter doen. Dat is niet een trend van de laatste paar maanden, maar iets wat al jaren overduidelijk in opkomst is. Ondanks de zeker aanwezige groei, is het percentage elektrische auto’s nog steeds relatief laag. Verreweg de meeste auto’s hebben alsnog een verbrandingsmotor onder de kap.

Elektrische occasions

Hoe gaat het met de gebruikte occasions dan in Nederland? Nou, heel erg goed, zo weet VWE Automotive te melden. Van januari 2019 tot en met juni 2019 zijn de verkoopcijfers drie maal hoger dan vorig jaar in dezelfde periode. Zowel in de ‘B2C’ (business to consumer) markt alsmede de ‘C2C’ markt (consumer tot consumer) stegen de verkopen van elektrische auto’s enorm.

Statijd

De reden die genoemd wordt is eigenlijk heel erg logisch. Er komt telkens meer aanbod qua elektrische auto’s en er is veel vraag naar. De statijd voor elektrische auto’s is gemiddeld genomen heel erg kort. Voor een auto met conventionele verbrandingsmotor geldt een gemiddelde statijd van 75 dagen. Bij een elektrische auto is dat slecht 54 dagen, gemiddeld.

Tesla Model S

De bestverkochte elektrische auto is een oudgediende, namelijk de Tesla Model S. Dat is vrij logisch te verklaren, want het model is er al een tijdje en en al jarenlang een van de populairste elektrische auto’s. Nummer twee is de Volkswagen e-Golf, de eerste keer dat de elektrische Golf zo hoog genoteerd staat. Wat verder opvalt is de enorme toename (573%) van de Model X qua verkopen. De nummer 8 is ook zéér opmerkelijk. De Fiat 500e staat daar namelijk. In de eerste zes maanden van dit jaar werden er 158 van verhandeld. Het bijzondere zit ‘m in het feit dat de auto nooit nieuw in Nederland is geleverd.

De top 10 ziet er als volgt uit:

1. Tesla Model S (745 exemplaren)

2. Volkswagen e-Golf (334)

3. Renault Zoe (300)

4. BMW i3 (271)

5. Nissan Leaf (169)

6. Jaguar I-Pace (204)

7. Tesla Model X (175)

8. Fiat 500 (164)

9. Audi e-tron (158)

10. Hyundai Kona (126)