Wat vind jij van deze adelaar met vierwielaandrijving?

Harde Duitse Nationale trots op je Porsche-restomod voor de skivakantie, Alter...

Vandaag de dag is vierwielaandrijving gemeengoed op ‘het’ model van Porsche, de 911. Porsche leverde de integrale aandrijving voor het eerst op de 964 uit 1989, in navolging van de ontwikkeling die het op basis van het 959-platform volbracht had. Een raceversie van die auto kwam zelfs uit op Le Mans met AWD, hoewel dat geen doorslaand succes was. Tegenwoordig betreft het overgrote meerendeel van de verkochte Neunelfers een exemplaar met AWD, uiteraard tot ergernis van de echte echte puristen.

Maar wat nou als je wel vierwielaandrijving wil hebben, maar liever een Porsche rijdt uit de tijd dat er nog kuilah in de wegah zaten? In dat geval kan je ofwel verhuizen naar BelgiĆ« en een nieuwe Porsche kopen, ofwel aankloppen bij Emory Motorsports, het Amerikaanse bedrijf dat in 1996 opgericht is door Rod Emory en zijn vrouw Amy. Sindsdien houdt dit benzineliefhebbende echtpaar zich bezig met het bouwen van hun ‘Outlaw’ Porsche 356 restomods, waarvan we er eerder ook al een behandelden.

Het nieuwste project van Emory Motorsports is gemaakt op verzoek van een klant die met zijn restomod 356 de skigebieden van de Amerikaanse East Coast onveilig wil maken. Om een beetje uit de voeten te komen in alle fresh powder, wilde de klant graag dat zijn auto vierwielaandrijving had. Zoals je kan opmaken uit het verhaal hierboven, was de 356 was echter al lang en breed uit productie toen Porsche dat voor straatmodellen introduceerde.

Niet voor een gat te vangen, hebben ze bij Emory een 964 C4 bij de kladden gepakt en er de -uiteraard subtiel aangepaste- koets van een 356 opgeplakt. De auto is verder voorzien van een handig rek, waar de eigenaar dingen als zijn boards, ski’s of fietsen en dergelijke op kan planten. Swaaaaag. Tsja, je moet de visie maar hebben. En het geld natuurlijk. Check de uitgebreide gallery om je eigen oordeel te vellen over het eindresultaat.