Dit kost de goedkoopste EV van BMW

De BMW iX1 eDrive20 is de nieuwe elektrische instapper bij BMW.

Dit is een update van een artikel gepubliceerd op 5 september.

Bij BMW heb je wel wat te kiezen. Zo ook bij de BMW iX1, daar heb je mild-hybride verbrandingsmotoren, plug-ins en volledig elektrisch aangedreven varianten van. Die laatste komt nu met een nieuwe motorversie.

Goedkopere BMW iX1

We kennen de kleine SUV al van de vierwielaangedreven xDrive30 die er 313 pk weet uit te persen door middel van twee elektromotoren. Nu komt er een nieuw instapmodelletje dus. De naam zegt het al: er ontbreekt een x, en dat heeft als gevolg dat de auto niet met vierwielaandrijving komt en het dus met één elektromotor moet doen.

204 pk en 247 Nm weet de elektromotor te produceren met een accupakket van 64,7 kWh. Hiermee kom je afhankelijk van de uitgekozen variant ongeveer 430 tot 475 kilometer ver. De auto weet de honderd kilometer per uur te halen in 8,6 seconden. De topsnelheid is begrensd op 170 kilometer per uur. Echt knallen op de Autobahn zit er dus niet in. Snelladen kan tot 130 kW, bij een snellader kan je hem dan opladen van 10 naar 80 procent in net geen half uur.

Prijs iX1 eDrive20

Vorige week introduceerde BMW deze auto alleen als de goedkopere iX1, zonder de prijs erbij te vermelden. Inmiddels weten we ook hoeveel goedkoper de iX1 eDrive20 daadwerkelijk is. De nieuwe instapper heeft een vanafprijs van €48.316. Dit scheelt zo’n €6.800 met de xDrive30 (wat op dit moment wel een Launch Edition is).

Om de prijs in het juiste perspectief te plaatsen, pakken we ook de directe concurrentie erbij:

Volvo XC40 (238 pk, 467 km range): €45.995

Tesla Model Y (347 pk, 455 km range): €46.990

BMW iX1 eDrive20 (204 pk, 475 km range): €48.316

Audi Q4 35 e-tron (170 pk, 341 km range): €51.105

Mercedes EQA 250 (190 pk, 524 km range): €52.546

De iX1 is in ieder geval een beter deal dan de instapper van de Q4 e-tron, want die heeft minder vermogen en aanzienlijk minder range voor meer geld. De Mercedes EQA heeft dan weer meer range, maar die is ook een stukje duurder. De prijs van BMW is dus helemaal niet zo gek.

Toch blijft Tesla (zoals altijd) de betere deal. De instapversie van de Model Y heeft weliswaar iets minder range, maar je krijgt wel een auto die een maatje groter is en een stuk sneller.