Brand Porsche Panamera Arnhem is aangestoken

Zonde. Deze Porsche Panamera is het slachtoffer geworden van brandstichting.

Het was gister wel warm ja, maar niet zo heet dat een auto spontaan in brand vliegt. Zeker niet in de zwoele nacht die we gehad hebben. Want om 2.30 uur is de brandweer uitgerukt naar de Kamillelaan in Arnhem-Zuid om een brandje te blussen. Daar troffen ze een heftig brandende Porsche aan.

De auto stond aan de linkervoorkant (voor de bestuurder) in lichterlaaie en volgens de persfotograaf van dienst gaan de hulpdiensten uit van brandstichting.

Porsche Panamera total loss na brandstichting

In de nacht van zondag naar maandag heeft de auto flinke brandschade opgelopen. Als we zo naar de afbeeldingen kijken is de auto naar onze mening compleet afschreven. De Porsche Panamera van de eerste generatie heeft vooral aan de voorkant gebrand, wat natuurlijk desastreus is.

De Forensische dienst van de Politie (CSI Arnhem !?) zal onderzoek gaan doen of brandstichting inderdaad de aanleiding is.

Overigens wordt het vermoeden dat de brand aangestoken is, gevoed door het gegeven dat er meerdere autobranden in Arnhem zijn de laatste tijd. Het AD schrijft dat het de 2e keer in 4 dagen is dat er in Arnhem auto’s in vlammen op gaan.

Het zal je Porsche Panamera maar zijn en dan maakt het natuurlijk niet uit of het een gloednieuwe is zoals de brandende Panamera van Mo Ihattaren. Of jouw mooie iets oudere witte blitse bezit.

De brandweer heeft het voertuig snel kunnen blussen, maar niet meer kunnen redden. De hulpdiensten gaan uit van brandstichting. De Forensische Opsporing doet op dit moment onderzoek en zal uitsluitsel moeten geven. De eigenaar zal aan het einde van de zomervakantie met een nare nasmaak blijven zitten en op zoek moeten gaan naar een andere auto.

Wellicht zien we de auto terug bij het schadebedrijf van die andere gesmolten Panamera 4s.

