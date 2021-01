Gemeente Amsterdam sleurt Parkeerwekker voor de rechter - Autoblog.nl

De gesprekken tussen de gemeente Amsterdam en Parkeerwekker hebben niet geholpen, vandaag stonden ze voor de rechter.

Parkeren anno 2021 is een stuk makkelijker geworden dan het ooit is geweest. Zeker voor wie op straat parkeert hebben apps en smartphones het leven heel wat simpeler hebben gemaakt. Voorheen moest je naar de automaat lopen, vooraf bedenken hoe lang je ergens wilde blijven, om daarna weer naar de auto te lopen om een briefje bij de voorruit te leggen. En natuurlijk kwam die betaalde parkeertijd nooit precies uit. Iedere keer betaalde je dus iets te veel, of iets te weinig. En als je te weinig betaalt, riskeer je natuurlijk een boete.

Sinds een aantal jaar zijn deze problemen echter verdwenen dankzij apps en sms-diensten. Je vertelt een bedrijf wat je kenteken is, start een parkeeractie en stopt deze weer als je weg wil rijden. Je betaalt altijd precies genoeg en loopt nooit het risico op parkeerboetes. Althans, mits de app goed werkt, je niet de verkeerde parkeerzone intikt en je het juiste kenteken invoert, natuurlijk.

Maar wat als je vergeet om die app te gebruiken? Of wat als je domweg niet wil betalen? Dan is er (een app als) ParkeerWekker. ParkeerWekker werkt samen met een camera die je bij je voorruit hangt en richt op de weg. Deze camera scant voor scanauto’s die de gemeente gebruikt om te controleren op foutparkeerders. Detecteert de camera een scanauto, dan stuurt de app je een berichtje en kan je alsnog via een parkeerapp een parkeeractie starten. Doe je dit op tijd, dan loop je minder risico op een bekeuring en heb je meer kans om een eventuele boete met succes aan te vechten.

ParkeerWekker zelf claimt dat de app is bedacht om de ‘oneerlijkheid’ van scanauto’s te kunnen bestrijden, evenals de privacybezwaren die scanauto’s opleveren. Wat ergens lichtelijk ironisch is, aangezien de app zelf werkt met een camera. Er zullen vast wel mensen zijn die de app gebruiken als voorzorgmaatregel omdat ze parkeerapps vaak vergeten. Net als dat er mensen zijn die Flitsmeister gebruiken ‘voor het geval dat’. Je onderbuik zegt dat er ook mensen zijn die dergelijke apps voor minder ethische redenen gebruiken.

Het is dan ook niet verbazingwekkend dat ParkeerWekker niet erg geliefd is door gemeenten zoals Amsterdam. Eerder bleek er wat onenigheid te zijn tussen de twee partijen. ParkeerWekker moest stoppen, of de gemeente zou de appmaker voor de rechter sleuren. Parkeerwekker heeft niet naar de gemeente geluisterd, dus zagen ze elkaar vandaag in de rechtbank, meldt de NOS.

De gemeente stelt dat ParkeerWekker schuldig is aan privacyschending en het aanzetten tot belastingontduiking. De appmaker zegt weer dat hij alleen ‘welwillende, vergeetachtige’ gebruikers wil waarschuwen. En dat er veel onnodige parkeerboetes worden uitgeschreven. Wat overigens ook niet onwaar is. Over twee weken doet de rechter uitspraak in deze zaak, dan weten we of ParkeerWekker nog een toekomst heeft of niet.

