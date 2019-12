Nieuwe Audi RS6 nu al als occasion te koop

Zo van de fabriek naar de tweedehandsdealer.

Wanneer mensen normaliter een nieuwe auto kopen, hebben ze wel het plan om er een paar jaar in te gaan rijden. Soms loopt het echter anders, waardoor een spiksplinternieuwe auto als occasion op het internet komt te staan. Mogelijk is dat wat er met deze Audi RS6 is gebeurd. In augustus werd de auto voor het eerst aan de wereld getoond, ergens daarna is deze auto aangeschaft en 35 kilometer later staat het weer in een Duitse showroom.

Voor hoeveel deze Avant origineel werd gekocht is niet bekend, maar dat zal wel meer zijn geweest dan de Duitse startprijs van 117.500 euro. Deze grijze RS6 heeft bijvoorbeeld de 22″-velgen, ledlampen met laserlicht en het RS-Dynamicpakket Plus. Dit geeft de Audi onder meer keramische remmen en een sportdifferentieel. Wie alleen die opties aanvinkt komt al aan de 17.350 euro extra.

De beste aangestipte optie is wat deze scribent echter betreft het optiekpakket zwartglanzend. Bij de persfoto’s had de RS6 namelijk een zilveren balk over de twee uitlaten lopen, waardoor het een wat ongemakkelijk ogende achterkant kreeg. Bij deze occasion is die monobrauw echter zwart, waardoor die strip wat subtieler opgaat in de achterbumper.

In Nederland heeft de RS6 een startprijs van 184.360 euro, maar deze grijze staat nu bij Hollman in Stuhr te koop voor een exportprijs van 135.000 euro. Een schijntje dus, vooral als je het optielijstje in je achterhoofd houdt. Met dat bedrag ben je er echter nog niet: in Nederland moet je alsnog BPM en BTW betalen.

Geen zin in het gedoe van het importeren? Ook in Nederland staan er al enkele occasions. De goedkoopste die wij konden vinden was deze RS6 met een verkoopprijs van net geen twee ton. Ook deze heeft de 22″-velgen, alleen geen laserlampen of het Dynamicpakket Plus. Die opties heeft deze RS6 weer wel, alleen kost het ook 35.000 euro meer.

Dank aan Tom voor de tip!