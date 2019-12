Jeep gaat met kleine SUV de Jimny slopen?

De SUV komt er sowieso, alleen de aandrijflijn is nog een vraagteken.

Heb je altijd al een Jeep Renegade willen kopen, maar vond je hem net iets te groot? Dan heeft FCA goed nieuws: de autofabrikant wil namelijk in 2022 een ‘ultra compacte’ SUV gaan bouwen die de strijd aan moet kunnen gaan met de Suzuki Jimny.

Marco Pigozzi, hoofd van de Europese marketingafdeling van Jeep, zegt dat deze mini-Renegade een ‘bad-ass’ Jeep moet zijn, die iedere dag gebruikt moet kunnen worden. Het gebruik van de woorden ‘bad-ass’ is opvallend, aangezien de Renegade (zie hieronder) wat deze scribent betreft alles behalve ‘bad-ass’ is. Of dit betekent dat de nieuwe mini-SUV een compleet ander uiterlijk krijgt of dat Jeep niet weet wat ‘bad-ass’ is, is niet bekend. Volgens Pigozzi moet de nieuwe Jeep zo’n vier meter lang zijn, waardoor het voertuig net iets langer dan een Jimny zal zijn.

Pigozzi zegt ook dat Jeep ‘de mogelijkheid heeft om de auto te elektrificeren’, maar geeft niet aan of ze dat daadwerkelijk gaan doen of niet. Mogelijk maken ze daarvoor gebruik van het Common Modular Platform van PSA, waar de kleine Jeep na de fusie tussen PSA en FCA van gebruik zou kunnen maken. Dit platform wordt al gebruikt voor de elektrische versie van bijvoorbeeld de Peugeot 208, die Autoblog eerder testte. Hierbij zou een extra motor op de achteras kunnen worden geplaatst, om voor vierwielaandrijving te zorgen.

De mini-Jeep zou overigens niet de eerste (deels) elektrische auto van het merk zijn; eerder dit jaar kondigde Jeep PHEV-versies aan van de Renegade en Compass. Deze auto’s kunnen 50 kilometer volledig elektrisch rijden en hebben een 1.3-liter turbobenzinemotor onder de motorkap. Deze auto’s hebben vierwielaandrijving en een vermogen van tussen de 190 en 240 pk.

Via Auto Express.