Mitsuoka Buddy is retro-4x4 is een raszuivere nieuwe Toyota - Autoblog.nl

Maar hoe hebben ze van een reguliere Toyota een retro-4×4 gemaakt?

De autobranche is enorm interessant. Als het nu gaat om techniek, design, marketing of maatschappelijk verantwoord ondernemen, in de autobranche zien we altijd originele en creatieve oplossingen. Het enige wat je er soms op aan kunt merken is dat het allemaal wel héél erg serieus is.

Onder ‘Auto A’ moeten bepaalde velgen, in een bepaalde kleur, met een bepaalde motor. Anders is het ‘knaak’ of ‘een hok’ en kun je beter in je oude C180 Sportcoupé blijven rijden. De reacties die een saaie auto teweeg kan brengen is echt bizar.

Mitsuoka

Maar ook al heb je dan een donkerpaarse gracieuze 2+2 coupé met atmosferische twaalfcilinder, handbak en cognac-kleurig zijdenappa leder. Wat dan? Dan neem jezelf alsnog héél erg serieus. Kijk, en dat is precies waar Mitsuoka om de hoek komt kijken. Mitsuoka is een fabrikant die zich zelf niet zo heel erg serieus neemt.

Het gaat juist om de lol. In veel gevallen puur en alleen door design. En terecht: want als je met het verkeer mee kabbelt heb je niet zoveel aan verlaagde en verbrede stationwagon met 600 pk.

Mitsuoka Buddy

Hun laatste wapenfeit (gespot door Carscoops) is de Mitsuoka Buddy. Mitsuaoka is naast autofabrikant ook ‘coachbuilder’ of ‘carrossier’. Klinkt chic, maar wat ze veel doen is een bestaande auto pakken en die voorzien van een bijzonder koetswerk.

Voor de Mitsuoka hebben ze de retro-4×4 look toegepast. De Buddy doet denken aan de Chevy Blazers en Ford Bronco’s uit de jaren ’70. Om te zien hoe de basis eruit ziet, check onderstaande gallery:

Toyota RAV4

De basis van de Mitsuoka Buddy is echter veel vooruitstrevender, een Toyota RAV4 uit 2020. Dat is het huidige model dus. De neus ademt vooral heel erg Chevrolet, mede dankzij de door een chromen balk gespleten koplampen.

Het beetje aerodynamica dat Toyota wist toe te passen aan de RAV4, is verdwenen. De neus loopt nu verticaal naar voren. Heel erg retro-4×4 én heel erg cool. De nogal vierkante wielkasten van de RAV4 passen zelfs wonderbaarlijk goed bij het ontwerp.

Techniek Mitsuoka Buddy

Qua techniek wijzigt er niets, de Mitsuoka Buddy heeft enkel en alleen nieuwe koetswerkpanelen. Geen enkel probleem, het ziet er geweldig uit. Je moet wel kiezen voor de eveneens retro-4×4 velgen met de off-road banden voor de juiste look.

Wat de prijzen worden voor de conversiekit, is nog niet bekend. De meest Mitsuoka-projecten blijven meestal in Japan, maar waarschijnlijk dat je met Google Translate en een dik PayPal-account een eind kunt komen. Bestel dan meteen de conversiekit voor de Mazda MX-5, die er dan ZO uit komt te zien.