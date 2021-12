Diepgaand onderzoek FIA safetycar controverse

De FIA gaat diepgaand onderzoek doen naar de controverse van afgelopen zondag. Onder het motto: “Wij hebben jullie gehoord, nu gaan wij er wat mee doen”.

Voor wie het gemist heeft, de laatste ronde van de laatste race van het laatste F1-seizoen (de GP van Abu Dhabi) was een tikkie controversieel. Terwijl Lewis Hamilton op oude harde banden bleef, kon Verstappen met gebruikte rode banden de laatste ronde aanvangen.

Met name op de Britse ‘socials’ werd er schande van gesproken. Ineens had de hele wereld verstand van Formule 1 en het was overduidelijk: de titel van Max zou besmeurd zijn: zo moet je geen wereldkampioen willen worden? We zijn benieuwd of het hem echt iets zou doen, overigens. Waarschijnlijk helemaal niets.

Diepgaand onderzoek

De FIA heeft nu aan de World Motor Sport Council aangegeven om een diepgaand onderzoek te starten naar het geval. Er gaat een zeer gedetailleerde analyse gemaakt worden van alles wat er in de laatste rondes gebeurde. Dus van ronde 53 (crash Latifi) tot ronde 58 (“No, no, no, Michael, that is so not fair!!!”). Dat meldt de FIA op hun website.

Mocht je hopen dat Hamilton nu wél de beker krijgt, die kans achten we vrij klein. Wederom gaat de FIA diepgaand onderzoek doen naar de, eh, FIA. Nu is dat beter dan wanneer de FIFA een diepgaand onderzoek doet naar de FIFA, maar alsnog is het een kwestie van de slager die zijn eigen vlees keurt.

Vandaag krijgen we ook te horen of Mercedes het protest doorzet. Als we wederom niets horen van het raceteam van Das Haus, dan verloopt de deadline. Vandaag zal Verstappen overigens ook de wereldbeker overhandigd krijgen. Daarna is het niet meer mogelijk om het ongedaan te maken.

Sportieve reglement

Dat gaat sowieso een lastige zaak worden. Er zijn namelijk nogal wat regels in het sportieve reglement van de FIA. Dat niet alle auto’s de safetycar voorbij mochten om zich te unlappen, is niet helemaal eerlijk voor Mercedes, maar het is niet expliciet verboden. Ook is het normaal gesproken de gang van zaken dat er nog één ronde gereden wordt na het oponthoud, daarna wordt er geracet.

Om er een race van te maken, heeft Michael Masi de regels ietsjes aangepast. Volgens het reglement heeft hij ook die bevoegdheid, dus Mercedes heeft niet heel erg veel om zich in vast te bijten. Het is natuurlijk wel zo dat het wellicht het een en ander duidelijker gemaakt kan worden voor de toekomst. Dat is dan ook precies wat de FIA hoopt te bereiken.

Voorspelling

Tot slot een kleine voetnoot voor onze oud-collega @Camber24. Wij vroegen vorige week aan jullie of jullie de race konden voorspellen. Ondanks dat hij het meest krankzinnige verhaal ooit bedacht, zat hij feitelijk gezien er het dichtste bij:

Voor de race slaat Jos Verstappen Lewis Hamilton op zijn bek. Gebroken kaak. Kan niet rijden. Niet oké, regenboogvlag in de kreukels, huilie huilie. Toto Wolff in alle staten, wit schuim op zijn mond, bezwijkt uiteindelijk onder de druk. Race wordt stilgelegd ter nagedachtenis aan Wolff. De FIA besluit dat de race in omgekeerde volgorde hervat wordt en iedereen lukraak van auto moet wisselen. Omdat Max Verstappen de klep van zijn petje weigert te buigen, wordt hem een tijdstraf van 40 uur opgelegd. Hij wordt daarbij ook nog eens verplicht om te starten in de zitmaaier van de lokale hovenier. Overtuigend wint hij alsnog de race, maar in de parade lap legt hij een aantal donuts neer. Hij wordt alsnog gediskwalificeerd door de FIA. Hamilton kampioen. In het interview na de champagne ceremonie geeft hij aan dat hij het kampioenschap wil opdragen aan alle kinderen die in het verleden op een rubberen tegel zijn gevallen. Camber24, weet eindelijk altijd wat er gaat gebeuren.

Via: Autosport