Nieuwe Skoda Octavia Scout maakt de paden onveilig

Met de nieuwe Skoda Octavia Scout moeten we een beetje aan Tears for Fears denken: Scout. Scout. Let it all out, these are the thing I can deal without.

De extra hoge, extra ruig aangeklede en extra stoere stationwagon is nu al een geruime tijd onder ons. De Subaru Legacy Outback was een beetje de grondlegger van het genre zoals wij het nu kennen, alhoewel de AMC Eagle de absolute pionier was.

Simpel

Het recept is vrij simpel. Je pakt een reguliere stationwagon. Deze zet je wat hoger op zijn poten. Vervolgens monteer je stoere zwarte bumpers. Eventueel voorzie je de auto van vierwielaandrijving. Gooi een lekkere marge op de prijs en voilà: je hebt een SUV-alternatief in de showrooms staan.

Scout

Skoda heeft ook zo’n sublabel, ‘Scout’ genaamd. In Nederland werd de Octavia Scout in 2006 onthuld en konden we in 2007 verwelkomen. Deze was leverbaar met een dikkere 1.8 TSI of 2.0 TDI motor in combinatie met vierwielaandrijving. Tot 2017 heeft de Octavia Scout in de Nederlandse prijslijsten gestaan. Het laatste facelift-model (met de Mercedes-esque koplampen) werd wel verkocht in Europa, maar niet bij ons.

Hetzelfde recept

De Tsjechische fabrikant past hetzelfde recept als voorheen toe bij de nieuwe Skoda Octavia Scout. Dus we hebben het over een 1,5 centimeter hogere rijhoogte. Ter bescherming zijn er extra platen aangebracht aan de onderzijde, zodat je iets overmoedig over een gravelpad kunt scheuren (“Watch this!”). Ook zien we extra stoere bumpers en unieke wielen. Standaard krijg je 18″, 19″ is optioneel. Het zijn een paar kleine aanpassingen, maar ze tonen op zich wel aardig. In het interieur krijg je nieuwe bekleding met bruine stiksels en houtinleg.

Nederlandse rentree

We hebben met de nieuwe Skoda Octavia Scout iets meer hoop op een Nederlandse rentree. Normaal gesproken kwam de Scout er alleen met de dikke motoren en vierwielaandrijving. Voor het eerst wordt de ‘Allroad’-versie geleverd met voorwielaandrijving en relatief modale motoren: een 1.5 TSI met 150 pk en een 2.0 TDI met 115 pk. In beide gevallen dient er zelf geschakeld te worden.

Krachtigere motoren

Er zijn ook krachtigere motoren voorhanden. Zo kun je kiezen voor een 1.5 TSI e-TEC, de bekende 1.5 TSI met 48V-generator. Een stapje hoger staat de 2.0 TSI met 190 pk. De dikste nieuwe Skoda Octavia Scout is de 2.0 TDI EVO. Dan heb je 200 pk en 400 Nm onder je rechtervoet. Beide 2 liters hebben standaard een automaat én vierwielaandrijving. In combinatie met de dieselmotor mag de Scout een aanhanger van 2.000 kilo trekken.