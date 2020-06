Goedkope MG ZS EV nu 8 mille goedkoper!

Als je dan nog niet ‘om’ bent, de goedkope MG ZS EV kost nu 8.000 euro minder dan voorheen voor de particulier.

Wat wil de consument graag zien bij een auto tegenwoordig? Voor de kosten en het milieu is elektrisch is een pre. Voor de zitpositie en de stoere looks wil men graag een SUV. En een naam met een beetje ‘heritage‘. Oh ja, als laatste: een zeer scherpe prijs.

MG ZS EV

De MG ZS vinkt al deze vier hokjes aan. Nu heeft de MG ZS EV niet zo veel te maken het het roemruchte Britse merk van weleer, maar hey: er zijn meer merken die een andere route zijn gaan volgen.

Generieke crossover

De van zichzelf al goedkope MG ZS EV kwam al een paar keer voorbij in diverse artikelen op Autoblog. Het is een van de goedkoopste elektrische auto’s. Het is niet eens een heel verkeerde wagen, gewoon een vrij generieke crossover met een ruime uitrusting. In vergelijking met de Landwinds van vroeger is het de beste Chinese auto ooit die in Nederland verkocht is.

Prijs

De belangrijkste reden om voor de MG ZS EV te kiezen is zijn prijs. Voor 30 mille heb je namelijk een heel ordentelijke crossover met een prima uitrustingsniveau. Maar mocht je de prijs van de goedkope MG ZS EV al interessant vinden, deze is onlangs nóg interessanter geworden.

4.000 euro subsidie

Vanaf 1 juli geldt de regeling dat je als particulier door de overheid gestimuleerd wordt om een elektrische auto te kopen. Als je een occasion EV koopt, krijg je 2.000 subsidie. Koop je een nieuwe elektrische auto, dan krijg je maar liefst 4.000 euro subsidie. Daar zitten natuurlijk wel wat haken en ogen aan.

Plus 4.000 euro korting

Maar de verkopende partij van de MG ZS EV is in een gulle bui en haalt nog eens 4.000 euro van de prijs af. De goedkoopste MG ZS EV (de ‘Comfort’) kost 30.985 inclusief rijklaar maak kosten. Dat wordt na de korting van MG dus 26.985 euro. Met de overheidssubsidie wordt dat 22.985 voor een medium crossover die redelijk in de uitrusting zit.

Luxury

Mocht je een luxere MG ZS EV wensen, dan kan dat ook. Je moet dan kiezen voor de ‘Luxury’. Deze is 2.000 euro duurder en voor dat geld krijg je stoelverwarming, imitatie-leder, panoramadak, Blind Spot Monitoring en 17″ lichtmetalen velgen.

Voorwaarden

De haken en ogen zijn vrij duidelijk. Je moet de auto kopen in de periode tussen nu en 30 juni 2020. Zowel de koopovereenkomst als de registratie van de auto dienen voor 30 juni voltooid te zijn. Met terugwerkende kracht kun je de subsidie ontvangen voor auto’s die na 4 juni 2020 gekocht zijn.

Alle auto’s zijn (uiteraard) voorraadauto’s. De actie is alleen bestemd voor particuliere kopers en private lease. In dat laatste geval krijg je per maand 83 euro teruggestort voor een periode van 4 jaar tijd.

Moet je dit doen?

De kans is groot dat je nu ineens denkt: dat klinkt wel héél aantrekkelijk. Moet je zo’n MG ZS EV kopen? Als je in de markt was voor deze auto: waarom niet? Mocht je in de markt zijn voor een betaalbare EV, dan is zo’n goedkope MG ZS EV absoluut het bekijken waard. We hebben nog niet in de MG ZS gereden, maar gezien de specificaties hoef je geen asflatverslindend monster te verwachten.

Concurrentie

Wat heb je nog meer voor het geld? We rekenen de subsidie even niet mee, want die geldt voor alle EV ‘s. De Opel Corsa-e komt er het dicht bij in de buurt. Die is er vanaf 29.499 euro. Anders kom je uit bij kleintjes zoals de VW e-Up! en Smarts. Dat was het.