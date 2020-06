Gevaarlijke uitziende Carlex Ford Ranger heeft een 2.3 motor

De Carlex Ford Ranger ziet er bruter uit, dan dat ‘ie is.

Er zit een verschil tussen wat je wil en wat je kunt krijgen. We hebben het niet over nieuwe partners, maar auto’s. Het liefst wil je zo’n Ford F-150 pick-up. Zo’n enorm apparaat met ruimte voor meerdere gezinnen en hun bagage.

Overkill

In de VS is het leuk om met zo’n vrachtwagen rond te karren, in Nederland is het een beetje overkill. De kleinere en meer bescheiden Ford Ranger kan prima aan alle Europese eisen voldoen. Dat niet alleen, de Ford Ranger voldoet ook aan de Europese emissie-eisen.

Modificaties

Een leuk aspect aan de F-150 is dat er zeel veel aanbieders zijn voor modificaties. Gelukkig komen er ook telkens meer voor de Ranger. In dit geval is het de bekende oost-Europese tuner Carlex Design. Deze Poolse firma neemt wel vaker stoere bedrijfswagens onder handen en dit keer zijn ze in de weer geweest met Ford ‘kleine’ pick-up.

Uiterlijke wijzigingen

Het resultaat is deze Carlex Ford Ranger. We beginnen met de uiterlijk wijzigingen. Normaal gesproken focussen ze zich bij Carlex alleen op het interieur, maar bij de tuning van bedrijfswagens pakken ze nog weleens het uiterlijk mee. Leuk, want ze hebben zich ditmaal lekker uitgeleefd bij Carlex Design.

BF Goodrich T/A

Zo is er een nieuwe voorbumber die de auto een echte Stormtrooper-esque uiterlijk geeft. Subtiel is het allerminst, maar dat was ook zeker niet de intentie. Verder zien we enorme wielkasten. De Carlex Ford Ranger staat wat hoger op zijn poten en heeft 18″ velgen met enorme BF Goodrich T/A banden. Daarnaast krijg je treeplanken en een matelen buizen dinges-geval aan de achterzijde, wat ze bij Carlex een ‘StyleRack’ noemen.

Kers in de appelmoes

Het totaal wordt gecomplementeerd met diverse stickers, badges en opschriften. Zo kan niemand het ontgaan dat je een Carlex Ford Ranger rijdt. Als kers in de appelmoes heeft het gevaarte een verhoogd onderstel en off-road verlichting. De bodykit en diverse andere onderdelen zijn gehuld in een ‘Line-X’-coating. Het ziet er niet alleen ruig uit, maar moet ook zorgen voor extra bescherming.

Interieur

Het gaat natuurlijk om het interieur bij de Carlex Ford Ranger. Ditmaal hebben ze zich redelijk in weten te houden. Het stuurwiel, pookknop, en stoelen zijn opnieuw bekleed. Het totaal is echter vrij bescheiden, mede ook door de combinatie van leder-alcatnara in de kleuren zwart en nog eens zwart.

Geen V8, wel 270 pk

Ondanks de heftige looks, huist er geen V8 in het vooronder. De motor is een 2.3 EcoBoost waar niets aan gedaan is. Dat betekent dt deze pick-up een maximum vermogen heeft van 270 pk en een maximum draaimoment van 420 Nm. Deze motor is gekoppeld aan een tientraps automaat. Voor prijzen en beschikbaarheid moet je even informeren bij Carlex Design.