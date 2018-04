VW Group heeft een nieuwe CEO en gooit het roer om

De machtswisseling gaat gepaard met een heuse stoelendans.

Het is misschien het minst verrassende nieuws van de week, dat het roer binnen de VW Group nu écht omgegooid wordt. Collega @jaapiyo beschreef de situatie een tweetal dagen geleden als Game of Thrones, en daarmee werd de spijker eigenlijk wel op de spreekwoordelijke kop geslagen. De aangetaste reputatie van de VW Group kon niet langer door de beugel; er moesten radicale veranderingen komen.

Zoals verwacht gebeurt dit in eerste instantie door Matthias Müller naar de deur met het groene bordje erboven te wijzen. De CEO kwam in 2015 aan de macht nadat zijn voorganger, Martin Winterkorn, het grandioos had vernacheld. Müller kwam over van Porsche en mocht de koers ongeveer drie jaar lang dicteren. Hoewel zijn contract oorspronkelijk tot en met 2020 stond, mocht hij deze week het veld ruimen voor iemand met meer passie voor elektriciteit.

Het is inmiddels bekend dat uitgerekend de huidige topman van Volkswagen, Herbert Diess, tevens de rol van CEO mag gaan vervullen. Zijn belangrijkste taken zijn het bewaken en/of verbeteren van de positie die de VW Group momenteel bezet ten opzichte van haar concurrenten, en de merken klaarstomen voor de toekomst.

De aankondiging van Diess als CEO is pas het begin van de stoelendans. Allereerst vertrekt Dr. Francisco Javier Garcia Sanz, hoofd van inkoop, uit vrije wil. In de raad van bestuur volgt Gunnar Killian de Duitser Karlheinz Blessing op. Killian neemt de tak van personeelszaken voor zijn rekening. Oliver Blume, momenteel de baas bij Porsche, is voortaan eveneens in de negenkoppige bestuursraad te vinden.

Tegelijkertijd voert de VW Group een flinke herstructurering door, die de verschillende merken onder de VW Group-paraplu verdeeld in drie groepen: Volume, Premium en Super Premium. Het is nog niet precies duidelijk welke merken waar terechtkomen. Daarnaast komt er een toegewijde groep die zich zal richten op de Chinese markt. De bedrijfswagentak, bestaande uit bussen en vrachtwagens, wordt tevens in een aparte divisie gestopt, zodat deze binnenkort op eigen houtje naar de beurs kan.