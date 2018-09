Nieuwe techniek halveert het gewicht van iedere auto

Met dank aan Gordon Murray.

Er zijn maar weinig ontwerpers die een zo wonderbaarlijk cv hebben als Gordon Murray. De geboren Zuid-Afrikaan maakte aan het eind van de jaren ’60 zijn intrede tot de Formule 1. Voor het team van Brabham ontwierp hij talloze succesvolle auto’s. Daarna volgde een stint bij McLaren, waar hij onder Steve Nichols meehielp aan de dominante auto’s van Prost en Senna. Jaren later was hij weer actief voor McLaren, maar ditmaal voor haar straatauto’s. Onder zijn leiding kwamen de legendarische F1 en SLR tot stand.

Vandaag de dag houdt Murray zich bezig met zijn eigen bedrijf, Gordon Murray Design. In de afgelopen tien jaar heeft zijn ontwerpstudio talloze auto’s getekend, waarvan het merendeel voor onbekende merken. Hoewel de waarde van zijn naam hierom misschien iets is verminderd, heeft de beste man nog altijd geniale ideeën.

Dit blijkt vandaag maar weer, nu zijn bedrijf een nieuwe technologie heeft gepresenteerd waardoor het gewicht van iedere auto waarop de techniek wordt toegepast wordt gehalveerd. Dit klinkt als een onwaarschijnlijk verhaal, maar Gordon Murray Design beweert dat de technologie geen broodje aap is. Zo vertelt de ontwerper:

“The new iStream Superlight approach to vehicle manufacturing is a paradigm-shifting innovation for the global automotive industry. It is a breakthrough that will deliver the lightest chassis technology for decades to come. The Gordon Murray Design team has created a unique, adaptable and cost-effective way for manufacturers around the world to dramatically improve vehicle performance and efficiency.”

Hoe werkt het dan precies? Wel, het zogenaamde iStream Superlight chassis is niet de gebruikelijke metalen constructie zoals autofabrikanten deze tegenwoordig maken. In plaats daarvan is het chassis opgemaakt uit dunne aluminium tubes en panelen die vervaardigd zijn uit gerecycled carbon composiet met een honinggraatstructuur. Hierdoor worden de auto’s niet alleen vele malen lichter, ze zijn tegelijkertijd ook flink steviger, maar ook flexibeler. Volgens Gordon Murray Design kan de technologie worden toegepast op alle carrosserievormen. Door de modulaire natuur van de techniek moet het in theorie niet uitmaken of het geïmplementeerd wordt in een sportwagen, gezinsauto of een SUV.

Daarnaast heeft het bedrijf van Gordon Murray nog een vergelijkbare technologie verzonnen voor stoelen. De stoelen kunnen – net als bij het innovatieve chassis hierboven – in iedere soort auto worden geplaatst. Echter, in plaats van het gewicht met de helft te drukken, daalt het in dit geval met 30 procent.