Zo veranderde het leven van de remknijpende malloot

Game over.

Afgelopen weekend keken jullie massaal naar de debiele actie (video) van Romano Fenati. De Moto2-rijder kreeg het aan de stok met Stefano Manzi en greep in een onbegrijpelijke poging hem te intimideren naar de rem van zijn concurrent. Manzi bleef gelukkig overeind, maar de actie bleef niet onder de radar vliegen.

In navolging van zijn ronduit gestoorde actie, kreeg Fenati terecht een bootlading haat over zich heen. Verschillende motorrijders uit allerlei divisies veroordeelden zijn actie en riepen de organisatie op hem minstens een jaar te verbannen uit de sport. De organisatie voelde hier klaarblijkelijk weinig voor, want uiteindelijk kreeg Fenati slechts een ban van twee wedstrijden.

Het is niet duidelijk of Fenati op dit moment in de overtuiging was dat hij er goed vanaf was gekomen, maar de wereld had absoluut meer voor hem in petto. De Wet van Murphy trad waarschijnlijk net pas in werking.

Niet lang nadat de organisatoren bekend hadden gemaakt dat Fenati slechts twee wedstrijden niet welkom was, liet zijn team, Marinelli Snipers, weten dat zijn contract per direct ontbonden werd. Het afmaken van de rest van het seizoen kon hij dus mooi op zijn buik schrijven.

De ironie wil dat Fenati juist naar de rem greep van een coureur die uitkwam voor het team waarbij hij voor 2019 een contract had getekend. Over bruggen verbranden gesproken! Het spreekt voor zich dat het team, Forward Racing, niets meer met hem te maken wilde hebben. Echter, precies datzelfde team kondigde eerder dit jaar nog enthousiast aan dat zij in 2019 niet alleen met Fenati aan de start zouden verschijnen, maar ook met motoren van MV Agusta. De Italiaanse fabrikant keert volgend jaar na een absentie van 42 jaar terug in de sport en was destijds eveneens in extase dat ze samen met Forward Racing en Fenati aan dit project konden beginnen. Naar aanleiding van het debiele incident van afgelopen zondag, liet de CEO van MV Agusta echter weten dat hij er persoonlijk voor zal zorgen dat Fenati nooit meer op zijn motoren zal rijden. Op Instagram schreef hij:

“This has been the worse and saddest thing I ever seen in a bike race. True sportsmen would never act this way. If I would be Dorna I would ban him from world racing. Regarding his contract for a future position as rider of MV Agusta Moto 2 , I will oppose myself in every way to stop it . It won’t happen , he doesn’t represent our company true values.”

Fenati, die na een ander incident enkele jaren geleden al de steun van Valentino Rossi kwijtraakte, was nog niet aan het einde van de ellende. Vandaag maakte de Italiaanse motorsportfederatie (FIM) namelijk bekend dat zij Fenati’s racelicentie per direct verscheurd hebben. Daarmee lijkt de carrière van Romano Fenati definitief tot een slot te komen. In een poging de sport nog enigszins met opgeheven hoofd te verlaten, liet Fenati vandaag tegelijkertijd weten dat hij zelf ook besloten heeft het voor gezien te houden. Tegenover de Italiaanse krant La Republicca vertelt hij dat hij de komende tijd zal gaan werken bij de ijzerwinkel van zijn grootvader en zijn moeder.

Met zijn gestoorde actie heeft Romano Fenati zichzelf omgetoverd van Moto2-rijder tot het perfecte voorbeeld van hoe je met één enkele actie de rest van je leven kan bepalen.