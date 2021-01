Nieuwe Tesla Model 3 en Model Y laten kopers koukleumen - Autoblog.nl

Kerst en nieuwjaar zijn gekomen en gegaan, maar de koude is nog niet uit de lucht. Zeker niet als je een nieuwe Tesla Model 3 of Tesla Model Y hebt.

Het wordt een extreem afgetrapt verhaal inmiddels, maar de aandelenkoers van Tesla is andermaal door het dak gestegen naar nieuwe hoogtes. Dit alles op basis van de verwachting dat Tesla dit jaar voor het eerst de magische grens van 500.000 geleverde auto’s gaat bereiken, ondanks Corona en alles. Een beetje gek is het allemaal wel, want volgens Musks planning, zou het merk al jaren geleden deze mijlpaal hebben moeten bereiken.

Aandelenkoers zet koers naar Uranus

Maar goed, dat het nu alsnog gebeurt, is kennelijk reden voor ongebreideld optimisme bij beleggers. In mei van vorig jaar twitterde Musk nog dat het aandeel van zijn bedrijf overgewaardeerd was. Een stukje deed toen ruim 700 Dollar. Sindsdien is elk stukje opgedeeld in vijf kleinere stukjes, maar elk van die vijf kleinere stukjes in nu weer 700 Dollar waard. Met een beurswaarde van bijna 700 miljard Dollar (ter vergelijk: Volkswagen AG is momenteel 81 miljard Euro waard), sprint Tesla met rasse schreden naar een positie bij de top-5 meest waardevolle bedrijven ter wereld.

Koukleumen

Helaas voor de fanb0iZ, is het echter wederom tijd om dit te contrasteren met de kwaliteitsissues van de auto’s die Tesla bouwt. Een nieuw probleem is namelijk de kop opgestoken, in de vorm van falende verwarming. Het EV-gezinde Electrek meldt namelijk dat Tesla meerdere eigenaren van nieuwe Model 3’s en Model Y’s deze winter in de kou laat staan. Of liever gezegd laat zitten. Verwarmingssystemen van deze auto’s geven namelijk bij bosjes zomaar de geest.

Québec

Het probleem lijkt zich vooral voor te doen op plaatsen waar je het juist niet kan gebruiken. Zo quoot Electrek de uit Québec afkomstige Nathalie Desrosiers, die haar auto bij het Service Center bracht, maar deze waarschijnlijk niet terugziet voor 11 januari. Men was er namelijk nog druk aan het werk met andere Tesla’s die hetzelfde probleem hebben. Het gaat daarom om Tesla Model Y’s en nieuwere Model 3’s.

Octovalve

Men denkt daarom ook dat het probleem wel eens zou kunnen liggen in de hypermoderne en gaaf klinkende Octovalve. Dit is een hittepomp die Tesla in de Model Y en inmiddels ook in splinternieuwe Model 3’s installeert. Het idee is dat deze splinternieuwe oplossing efficiënter is dan traditionele verwarmingselementen. Het nadeel is dus -wellicht- dat het niet werkt als je het nodig hebt. Waarvan akte.