Deze dikke Tesla Model Y is bijna helemaal af - Autoblog.nl

Met deze dikke Tesla Model Y kun je goed voor de dag komen.

Tuning is niet altijd mooier, maar als je het op de juiste manier doet, kan het wel beter en gaver zijn. Deze halfgare volzin kwam toevallig naar boven borrelen bij het zien van de afbeeldingen van deze Tesla Model Y.

Aangepakte Tesla

Ondergetekende kan namelijk een aangepakte Tesla wel waarderen. Aan die aandrijflijn hoef je vaak niets te veranderen: veel vermogen, nog meer koppel en een waanzinnige range. Het gaat een beetje fout met de styling en uitvoering. Er is niet heel erg veel mogelijk bij Tesla, dus iedereen rijdt op het moment in een identieke Model 3 rond. En als het publiek dat een ‘hoge zit’ wenst ook Tesla gaat rijden, zien deze Model Y overal.

Dikke Tesla Model Y

Nou ja, dus niet deze dikke Tesla Model Y (of deze Ford met dezelfde naam). Deze is namelijk subtiel onder handen genomen met hulp van Vossen Wheels. We kennen de velgenboer van heel veel dik spul en nu hebben ze een Tesla onder handen genomen. Uiteraard zijn de wielen het hoogtepunt van de auto, dus die behandelen we meteen maar even.

Het zijn Vossen M-X4T velgen. Dit zijn gesmede monoblocks van 22 inch groot. De wielen zijn uitgevoerd in de kleur ‘Brickell Bronze’. De 22 inch is de diameter, maar ook de breedte is indrukwekkend. Voor zijn de wielen 9,5 breed, achter meten ze 10,5 inch op deze dikke Tesla Model Y.

Blauwe details

Een lekker breedsetje, dus! Verdere aanpassingen zijn vrij subtiel gedaan. De folie voor de achterwielen ‘breekt’ de massieve zijkant enigszins (gelukkig). Daarnaast zijn er wat blauwe details als de voorspoilerlip, spiegels, remmen en naafdoppen.

Kortom, ook van een Tesla Model Y kun je met een paar simpele ingrepen nog iets diks maken. Of sla je liever toch even over? Laat het weten, in de comments!