Eerste prijzen Europese Chevrolet Corvette C8 bekend

De Corvette C8 komt naar Europa! Dit kun je verwachten.

De Corvette met middenmotor is al even verkrijgbaar in de Verenigde Staten. De sportwagen zal uiteindelijk ook de oversteek maken naar Europa. Chevrolet heeft nu de Europese versie aangekondigd. Er zijn een aantal dingen anders in vergelijking met de Amerikaanse versie.

Rijke uitrusting

Het begint met de auto zelf. In Europa is het goedkoopste model rijker uitgerust dan het goedkoopste model in de VS. Het Z51 Performance Package en de 2LT trim zijn standaard op de Corvette C8 voor Europa. Dit betekent onder meer een instelbare ophanging, Brembo remmen, een elektronisch sperdifferentieel, een sportuitlaat en Michelin Pilot Sport 4S-banden. Voor het interieur betekent dit standaard een head-up display, navigatiesysteem, een achteruitrijcamera, Bose geluidssysteem met 14 speakers en verwarmde en geventileerde stoelen. Er komt ook een tijdelijke Launch Edition. Deze omvat het 3LT-pakket, oftewel de meest luxe uitvoering van de Corvette C8.

Powerrr

De Chevrolet Corvette C8 Stingray voor Europa heeft een natuurlijk ademende 6.2-liter V8. Het blok is gekoppeld aan een achttraps automaat. Het vermogen ligt op 495 pk en 637 Nm koppel. Trap het pedaal vol in en je zit in zo’n drie seconden op 100 km/u. De topsnelheid ligt op 312 km/u.

Prijs en beschikbaarheid

De eerste prijzen die Chevrolet voor de Corvette C8 in Europa communiceert is onder meer de Duitse prijs. De Launch Edition als coupé kost 99.000 euro. De open versie als Launch Edition er vanaf 106.000 euro. Wil je er eentje op Nederlands kenteken, dan moet je daar nog een klap aan belastingen bij optellen. De eerste Europese leveringen beginnen in de tweede helft van 2021.