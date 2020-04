Toyota en diesels zijn binnenkort weer een dingetje?

Huh? Toyota en diesels worden weer een hot item?

Tegenwoordig zijn veel merken bezig met het opschonen van hun programma. Letterlijk. Alles moet grootschaliger, techniek moet met zoveel mogelijk modellen gedeeld kunnen worden en oh ja: elektrificatie is een dingetje. Nu is de plug-in hybride in Nederland al lang bekend, maar in veel landen wordt deze vorm van aandrijving echt interessant.

Zelfontbrander

Maar nog niet zolang geleden was het afschaffen van de zelfontbrander een trend. Je weet wel: Toyota en diesels zijn officieel uit elkaar. Met trots werd het aangekondigd. In Europa worden er ook bijna geen Toyota’s met dieselmotoren verkocht. Nu gebiedt de eerlijk te zeggen dat ze dat sowieso al niet meer deden. Althans, voor de personenwagens. Voor de terreinwagens en bedrijfswagens wordt de oliestoker nog wel aangeboden, ook in Europa.

Satansap

Maar toch, de combinatie benzine, hybride en waterstof lijkt voor Toyota de toekomst te zijn. Toch is er ook nog een beetje hoop voor de liefhebbers van Satansap. Je zou denken dat Toyota niet meer gaat investeren in dieseltechnologie. Maar wat blijkt: dat doen ze wel, en hoe! Volgens Cars Guide (uit Australië) is Toyota aan het broeden op een V6 diesel. Dat niet alleen, het moet een topdiesel zijn voor een heus Gazoo Racing-product.

Gazoo Racing

Gazoo Racing is de sportieve tak van Toyota. Die houden zich bezig met de autosportactiviteiten alsmede de sportieve straatauto’s. Daar komt een Toyota GR Hilux bij. Volgens de publicatie is de motor sowieso sterker dan de oude V8. Voor deze context, de V8 is al sinds jaar en dag goed voor 272 pk en 650 Nm. De Ford Ranger Raptor mag dus op gaan passen.

Geduld

Dan het slechte nieuws: je moet wel even geduld hebben. De Toyota GR Hilux staat pas gepland voor 2023. De zescilinder Toyota dieselmotor kunnen we al verwelkomen in 2021 in de Land Cruiser.

Wel opmerkelijk, de volgende generatie Hilux en Tacoma zullen beide opgevolgd worden door dezelfde auto. De Tacoma is de compacte pick-up die geleverd wordt in de Verenigde Staten. Er is overigens al een Toyota Hilux GR Sport van de huidige generatie. Dat is deze pick-up met dubbele cabine die je op de afbeeldingen ziet.