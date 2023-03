Deze Land Cruiser V8 doet 75.000 km PER JAAR

De vorige eigenaar van deze Land Cruiser V8 heeft benzine door het bloed vloeien.

Diesel is uit, benzine is altijd goed en elektrisch is popualair. Dat is de concensus. Maar in sommige gvallen is de zelfontbrander zo gek nog niet. Daar moesten we namelijk aan denken bij het zien van deze Land Cruiser V8.

Het is namelijk een occasion met 323.035 km op de teller. Nu is dat helemaal geen bijzondere stand voor een Toyota Land Cruiser. Deze apparaten gaan met gemak naar de 6 ton en daarboven blijven ze ook doorgaan.

Nee, er zijn namelijk twee factoren die het heel erg bijzonder maken. Ten eerste, het is de V8 benzine. Er was ook een diesel voor de veelrijder, maar de benzine 4.6 V8 kon je ook kiezen. Niet dat veel Nederlanders dat deden toen deze auto leverbaar was, overigens.

6.212 km per maand

Een andere bijzondere factor is vervolgens het bouwjaar. Dit is namelijk een bijzonder recent exemplaar. Deze Land Cruiser V8 komt namelijk uit oktober van 2018. De auto is dus precies 52 maanden oud.

Dat is nog heel erg jong voor zo’n kilometerstand. Dat betekent dat er per maand 6.212 km meegereden is. Kortom, een jaarkilometrage van bijna 75.000 km per jaar!

Je hoeft echt geen geleerde te zijn om te weten dat zelfs in dit klimaat een diesel financieel waarschijnlijk de verstandigere optie was geweest. Maar een Land Cruiser kies je niet met de portemonnee, maar omdat je het een toffe kar vindt. Maar toch willen we eventjes uitrekenen wat deze auto heeft verbruikt te afgelopen jaren.

Het verbruik van een Land Cruiser is volgens Toyota gemiddeld 1 op 7,5. Dat lijkt ons wat optimistisch voor een 2.700 kg zware terreinauto met ladderchassis, atmosferische V8 en antieke automaat.

Zoveel benzine verbruikte deze Land Cruiser V8

1 op 6 is dan wat realistischer. Dan heb je dus 53.839,16 liter benzine nodig om 323.035 km af te kunnen leggen. De brandstofprijzen zijn natuurlijk flink heen en weer gegaan de afgelopen jaren, maar als we een gemiddelde prijs van 1,90 euro per liter aanhouden kom je uit op 102.294,42 euro enkel en alleen aan benzine!

Aan de auto is overigens wel te zien dat ‘ie goed gebruikt is. Volgens de verkoper is deze Land Cruiser V8 dan ook absoluut niet nieuw. Koelvloeistof moet af en toe bij gevuld worden en de ruitenwisservloeistof is op.

Voor de rest kan die Land Cruiser waarschijnlijk zo weer een paar ton erop vooruit. Vandaar dat er nu al 31.500 euro voor geboden is. Interesse om meer te bieden? De advertentie kun je hier bekijken.

