Meest winstgevende Toyota tijdelijk niet in productie

Mocht je interesse hebben de meest winstgevende Toyota, dan zul je even geduld moeten hebben.

Het is misschien wel de beste auto ter wereld, de Toyota Land Cruiser 70. De reden is simpel: ze zijn onverwoestbaar en komen overal. Het is een manier van auto’s bouwen die stiekem heel erg duurzaam is. In vergelijking met de Toyota Land Cruiser 70 zijn alle andere auto’s wegwerpproducten.

Meest winstgevende Toyota

Toegegeven, qua luxe, comfort, verfijning, raffinement, NVH, uitstoot, wegligging, materiaalgebruik en afwerking is het overduidelijk geen hele moderne auto. Maar deze auto is enkel ontwikkeld om zo lang mogelijk mee te gaan.

Dat kun je op twee manieren uitleggen. Als je er eentje koopt hoef je voorlopig geen auto meer te kopen. Maar is nog een manier waarop de Toyota Land Cruiser 70 lang mee gaat: het model is namelijk al sinds 1984 in productie!

Je zou denken dat na 38 jaren van productie de vraag wel is afgenomen. Maar niets is minder waar. Met name in Australië is het apparaat niet aan te slepen! Het grote probleem is, de beste auto ter wereld is dus voorlopig niet te bestellen.

Toeleveranciers

De reden zal jullie niet onbekend voorkomen. In de waardeketen zijn er teveel toeleveranciers die problemen hebben met de levering van producten. Omdat er teveel niet op tijd kunnen leveren, ziet Toyota zich genoodzaakt om de productie van de Land Cruiser 70 tijdelijk te staken en tijdelijk geen orders meer aan te nemen. Dat meldt CarExpert.

De Toyota Land Cruiser 70 is onlangs nog voor de Australische markt voorzien van een update. Daarbij zijn de tinnen panelen die men deuren noemt voorzien van betere bescherming tegen aanrijding vanaf de zijkant.

Mede daardoor – en omdat het de meest winstgevende Toyota is – lijkt het ons aannemelijk dat Toyota de productie zal snel mogelijk zal hervatten.

De Land Cruiser 70 wordt verkocht met een 4.5 liter V8 turbodiesel met 215 pk. De meest winstgevende Toyota staat naast Australië ook bij de dealers in onder andere Japan, de Arabische Emiraten en Zuid-Afrika.

